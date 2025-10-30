Megadeth em SP: Banda anuncia show no Brasil em turnê de despedida
O repertório promete clássicos que marcaram gerações, como ''Symphony of Destruction'' e ''Hangar 18''
Megadeth é atração confirmada no Brasil em 2026. A banda apresentará sua turnê de despedida em São Paulo, no Espaço Unimed, em um show único marcado para 2 de maio.
O show de despedida terá Dave Mustaine ao lado de Teemu Mäntysaari (guitarra), James LoMenzo (baixo) e Dirk Verbeuren (bateria).
O repertório promete clássicos que marcaram gerações, como ''Symphony of Destruction'', ''Hangar 18'', ''Peace Sells'' e ''Holy Wars… The Punishment Due'', além de faixas do mais recente álbum, ''The Sick, The Dying… And The Dead!''.
Formado em 1983, o Megadeth é considerado um dos "Big Four" do thrash metal, junto com Metallica, Slayer e Anthrax. Ao longo de mais de quatro décadas, a banda vendeu mais de 50 milhões de álbuns e conquistou um Grammy, consolidando-se como referência no heavy metal com riffs técnicos, velocidade e letras que discutem política, guerra e sociedade.
Quando começam as vendas
A pré-venda exclusiva para os membros do fã-clube da banda começa em 3 de novembro, às 10h, pelo site Eventim.
O público geral poderá garantir ingressos a partir de 5 de novembro, no mesmo horário, também online ou nas bilheterias do Espaço das Américas, com opções de parcelamento em até quatro vezes sem juros.
Valores dos ingressos por setor
Pista Premium - R$ 750 (inteira) | R$ 375 (meia)
Pista - R$ 450 (inteira) | R$ 225 (meia)
Mezanino - R$ 800 (inteira) | R$ 400 (meia)
Camarote A - R$ 900 (inteira) | R$ 450 (meia)
Camarote B - R$ 850 (inteira) | R$ 425 (meia)