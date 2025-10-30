Qui, 30 de Outubro

MÚSICA

Megadeth em SP: Banda anuncia show no Brasil em turnê de despedida

O repertório promete clássicos que marcaram gerações, como ''Symphony of Destruction'' e ''Hangar 18''

Megadeth apresentará sua turnê de despedida em São Paulo, em 2026Megadeth apresentará sua turnê de despedida em São Paulo, em 2026 - Foto: Divulgação

Megadeth é atração confirmada no Brasil em 2026. A banda apresentará sua turnê de despedida em São Paulo, no Espaço Unimed, em um show único marcado para 2 de maio.

O show de despedida terá Dave Mustaine ao lado de Teemu Mäntysaari (guitarra), James LoMenzo (baixo) e Dirk Verbeuren (bateria).

O repertório promete clássicos que marcaram gerações, como ''Symphony of Destruction'', ''Hangar 18'', ''Peace Sells'' e ''Holy Wars… The Punishment Due'', além de faixas do mais recente álbum, ''The Sick, The Dying… And The Dead!''.

Formado em 1983, o Megadeth é considerado um dos "Big Four" do thrash metal, junto com Metallica, Slayer e Anthrax. Ao longo de mais de quatro décadas, a banda vendeu mais de 50 milhões de álbuns e conquistou um Grammy, consolidando-se como referência no heavy metal com riffs técnicos, velocidade e letras que discutem política, guerra e sociedade.

Quando começam as vendas
A pré-venda exclusiva para os membros do fã-clube da banda começa em 3 de novembro, às 10h, pelo site Eventim.

O público geral poderá garantir ingressos a partir de 5 de novembro, no mesmo horário, também online ou nas bilheterias do Espaço das Américas, com opções de parcelamento em até quatro vezes sem juros.

Valores dos ingressos por setor
Pista Premium - R$ 750 (inteira) | R$ 375 (meia)

Pista - R$ 450 (inteira) | R$ 225 (meia)

Mezanino - R$ 800 (inteira) | R$ 400 (meia)

Camarote A - R$ 900 (inteira) | R$ 450 (meia)

Camarote B - R$ 850 (inteira) | R$ 425 (meia)

