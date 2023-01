"Megalopolis" de Coppola enfrenta crise financeira e demissões em massa, diz imprensa americana

A- A+

Projeto pessoal de Francis Ford Coppola, o longa de ficção científica “Megalopolis” enfrenta crise nos bastidores e corre riscos de ser cancelado, disse o site estadunidense The Hollywood Reporter.

De acordo com a reportagem, a produção perdeu todo o seu departamento de efeitos visuais em dezembro, além de profissionais da área de design e arte. Os bastidores do projeto estão sendo comparados à caótica produção de “Apocalypse Now”, outro clássico do diretor.

“Megalopolis” é um sonho antigo do aclamado diretor da trilogia “O Poderoso Chefão”, que pagou pelo orçamento de US$ 120 milhões do próprio bolso. Segundo a imprensa americana, esse teria sido justamente o motivo da crise.

A produção teria sido iniciada com a utilização de uma tecnologia semelhante ao StageCraft da série “O Mandaloriano”, da franquia “Star Wars”, onde uma parede de vídeo é utilizada para compor cenários fictícios. Conforme os desafios e custos foram aumentando, a produção tem sido orientada a buscar uma alternativa na tradicional tela verde.

Segundo o The Hollywood Reporter, Coppola demitiu quase todo o departamento de efeitos visuais no dia 9 de dezembro, e o restante da equipe logo em seguida - entre eles, o veterano Mark Russell, supervisor de efeitos visuais creditado em “Em Um Bairro de Nova York” e “O Lobo de Wall Street”.

O site diz ainda que, de acordo com fontes associadas aos profissionais demitidos ou que pediram suas resignações, o filme atualmente também carece de um departamento de arte.

Apesar de ser um realizador clássico de filmes aclamados, Coppola não é conhecido por dirigir produções carregadas de efeitos visuais, e não é a primeira vez que sofre com tais tecnologias. Em “Drácula de Bram Stoker”, o diretor também demitiu todo o departamento de efeitos especiais.

Em contato com o THR, a Associação dos Diretores de Arte disse que está investigando os bastidores de “Megalopolis” para determinar os próximos passos na resolução dos problemas.

Apesar da crise, Coppola está contratando novos profissionais para compor a equipe, e segue pressionando a realização do filme. Seus representantes não comentaram sobre o assunto.

A trama de “Megalopolis” acompanha um arquiteto que busca reconstruir Nova York como uma utopia após um desastre. O elenco conta com Adam Driver, Aubrey Plaza, Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne, Shia LaBeouf e Dustin Hoffman.

Ainda sendo ofertado para distribuidoras, o longa não tem data de estreia.

