Megan Fox confirma que teve um caso com Shia LaBeouf durante gravações de "Transformers"

A- A+

Após anos de rumores e evasivas, Megan Fox decidiu confirmar publicamente que teve um caso com seu colega de elenco Shia LaBeouf durante as filmagens de Transformers, a bem-sucedida saga de ação e ficção científica dirigida por Michael Bay.

Megan, que interpretou Mikaela Banes, e LaBeouf, Sam Witwicky no filme, formaram um casal principal cuja química na tela se tornou um dos elementos mais memoráveis da franquia. Desde o lançamento da primeira produção, começaram a circular rumores sobre uma possível ligação romântica entre os dois, embora nenhum deles tivesse confirmado ou mencionado o relacionamento na época.





Nos últimos meses, voltou a repercutir a informação de que o relacionamento foi além da ficção, e a atriz se manifestou sobre os rumores.

— Eu confirmaria que foi romântico — disse a estrela de 38 anos durante sua aparição no Watch What Happens Live com Andy Cohen. — Eu o amo, mas nunca fui realmente discreta sobre isso.

Vários anos antes, em uma entrevista à revista Details, LaBeouf deu a entender que havia um relacionamento além das telas.

— Você fica seis meses no set com alguém que tem predisposição a se sentir atraído por você, e você por ela. Nunca entendi como separar o trabalho da vida nessa situação — comentou.

O romance entre as estrelas do famoso filme de ação não foi confirmado na época porque Megan Fox estava em um relacionamento intermitente com o ator Brian Austin Green, com quem ela se casou em 2010 e teve três filhos. A atriz acaba de dar à luz seu quarto filho, fruto de seu relacionamento com Machine Gun Kelly.

Por sua vez, LaBeouf é conhecido por ter iniciado vários relacionamentos ao longo dos anos, incluindo com Carey Mulligan, Isabel Lucas e Mia Goth, com quem tem um filho.

A história entre Megan Fox e Shia LaBeouf não transcendeu os sets de filmagem, mas deixou sua marca nas memórias dos fãs de Transformers e nas carreiras de ambos os atores. A notícia desse romance retrô ganhou maior relevância nos últimos tempos, quando começaram a circular rumores de que a saga que estreou em 2007 poderia ter um novo capítulo para os fãs. Não há nenhuma confirmação oficial de produção até o momento.

Veja também