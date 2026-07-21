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CINEMA Megan Fox é confirmada em sequência de "Garota Infernal", diz site Segundo o site Dread Central, a atriz deve retornar ao papel que marcou sua carreira em novo filme comandado por Karyn Kusama e Diablo Cody

Megan Fox pode estar prestes a retornar a um dos papéis mais marcantes de sua carreira. Segundo informações divulgadas na última segunda-feira (20) pelo site Dread Central, especializado em filmes de terror, a atriz está confirmada na sequência de “Garota Infernal” (2009), longa-metragem que se tornou um clássico cult ao longo dos anos.

De acordo com a publicação, as filmagens estão previstas para começar em outubro deste ano, em Vancouver, no Canadá. A direção ficará novamente sob o comando de Karyn Kusama, enquanto o roteiro será assinado mais uma vez por Diablo Cody, vencedora do Oscar por “Juno”. Até o momento, o estúdio responsável pela produção não confirmou o projeto.

Ainda segundo o site, apesar de Amanda Seyfried, que viveu Needy na produção original, ainda não ter tido seu retorno confirmado, a expectativa é de que a atriz também participe da continuação, repetindo a parceria com Megan Fox.

Lançado em 2009 pela 20th Century Fox, atualmente pertencente à Disney, “Garota Infernal” acompanha Jennifer Check (Megan Fox), uma popular líder de torcida que acaba possuída por um demônio após um ritual realizado por uma banda de rock. Transformada em uma súcubo, ela passa a se alimentar de colegas da escola, enquanto sua melhor amiga, Needy (Amanda Seyfried), tenta impedir a sequência de assassinatos.

Apesar de arrecadar cerca de US$ 31,6 milhões nas bilheterias mundiais, para um orçamento estimado em US$ 16 milhões, sem considerar os custos de marketing, o filme dividiu a crítica e não se tornou um grande sucesso comercial na época de seu lançamento.

Com o passar dos anos, no entanto, “Garota Infernal” ganhou uma nova avaliação do público. O longa foi redescoberto por novas gerações, impulsionado pelas redes sociais e por debates sobre feminismo, misoginia e a forma como o filme foi divulgado em 2009. Hoje, a produção é considerada um dos principais títulos cult do terror moderno.

A possibilidade de uma sequência também não é novidade. Em entrevista ao site Bloody Disgusting, Diablo Cody afirmou que gostaria de revisitar esse universo e revelou que nunca desistiu da ideia de produzir um novo filme de “Garota Infernal”, mas que aguardava encontrar parceiros interessados em investir no projeto.

Caso a informação divulgada pelo Dread Central seja confirmada, “Garota Infernal 2” marcará o retorno de Megan Fox a uma de suas personagens mais icônicas e atenderá a um antigo desejo dos fãs, que há anos pedem uma continuação da história. Enquanto isso, o primeiro filme segue disponível nos catálogos do Disney+ e da Netflix.

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