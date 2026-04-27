Megan Thee Stallion termina namoro com astro da NBA e expõe motivo: 'Me traiu'

A rapper Megan Thee Stallion voltou aos holofotes neste fim de semana ao confirmar o término de seu relacionamento com o jogador da NBA Klay Thompson. Em um desabafo publicado nas redes sociais, a artista afirmou que foi traída, encerrando um namoro que, até pouco tempo atrás, parecia caminhar para um compromisso mais sério.



O casal, que unia dois nomes de grande visibilidade, um na música e outro no esporte, vinha sendo acompanhado de perto pelo público desde que assumiu o romance, em meados de 2025. Agora, o fim exposto publicamente adiciona novos capítulos a uma relação marcada tanto por demonstrações de afeto quanto por pressões externas.

No texto publicado, Megan detalhou o que descreveu como uma quebra de confiança irreversível. Segundo ela, além da traição, houve uma série de episódios que contribuíram para o desgaste da relação, incluindo mudanças de comportamento do jogador e dúvidas sobre compromisso."Me traiu, me colocou no meio de toda a sua família fingindo que éramos um casal… e agora não sabe o que quer", escreveu. A rapper ainda questionou a dificuldade de Klay em manter um relacionamento monogâmico, deixando claro que a decisão de terminar não foi impulsiva, mas resultado de um processo de desgaste.A intensidade do relato evidencia que, por trás da imagem pública do casal, havia conflitos que não eram visíveis para os fãs.Após a repercussão inicial, a equipe da artista confirmou oficialmente o término. No comunicado, Megan reforça que sua decisão foi baseada em princípios pessoais inegociáveis."Confiança, fidelidade e respeito são essenciais para mim. Quando esses pilares são quebrados, não há como continuar", afirmou. Ela também destacou que pretende usar esse momento para se priorizar, sinalizando uma fase de reconstrução emocional e pessoal.O relacionamento entre Megan e Klay começou a ganhar forma em julho de 2025, inicialmente de maneira discreta, com aparições sutis nas redes sociais. Pouco depois, o casal assumiu publicamente o romance em eventos e publicações conjuntas.A relação rapidamente ganhou intensidade. Os dois passaram a compartilhar momentos do cotidiano, viagens, treinos e até encontros com familiares, o que reforçou a imagem de um relacionamento sólido. Em entrevistas, Megan chegou a descrever o jogador como alguém que a fazia se sentir confortável e feliz, algo que ela dizia ser raro em sua vida amorosa.No início de 2026, a cantora chegou a mencionar a possibilidade de noivado, indicando que via futuro na relação. Esse histórico torna o término ainda mais surpreendente para os fãs.Como acontece com outros casais formados por celebridades de alto nível, a relação também foi alvo constante de atenção e críticas. Comentários sobre o impacto do namoro na carreira de Klay, por exemplo, chegaram a circular durante a temporada da NBA.Em determinado momento, o jogador chegou a se posicionar publicamente contra ataques direcionados à cantora, demonstrando apoio à parceira. Ainda assim, a exposição constante pode ter contribuído para a pressão sobre o relacionamento.Megan Thee Stallion é uma das principais artistas do hip-hop contemporâneo, vencedora de prêmios importantes e com uma base sólida de fãs ao redor do mundo. Com milhões de seguidores nas redes sociais, ela construiu uma carreira marcada por sucessos e forte presença digital.Já Klay Thompson é um dos nomes mais respeitados do basquete profissional. Ídolo do Golden State Warriors, o atleta conquistou títulos e consolidou sua carreira na liga. Atualmente, ele atua pelo Dallas Mavericks.