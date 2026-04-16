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Reino Unido Meghan Markle afirma ser a "pessoa mais atacada" do mundo na internet "Todos os dias, nos últimos 10 anos, sou vítima de assédio e ataques", afirmou a esposa do príncipe harry

Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, afirmou nesta quinta-feira (16), terceiro dia da visita do casal à Austrália, que foi “a pessoa mais atacada do mundo” nas redes sociais.

Harry e Meghan, que vivem nos Estados Unidos com seus dois filhos desde 2020, iniciaram na terça-feira sua primeira visita à Austrália desde que deixaram a família real britânica.

Durante uma viagem a Melbourne quinta-feira, eles se reuniram nestaam com o Batyr, uma organização de saúde mental, e criticaram duramente as redes sociais.

“Todos os dias, nos últimos 10 anos, sou vítima de assédio e ataques”, disse Meghan em declarações divulgadas pela agência de notícias britânica PA.

“Fui a pessoa mais atacada do mundo”, acrescentou a duquesa de Sussex, de 44 anos.

As plataformas “que geram muito dinheiro são independentes na crueldade para gerar cliques, e isso não vai mudar”, explicou aos jovens a ex-atriz, que conheceu Harry em 2016. “Temos que ser mais fortes do que isso”, acrescentou.

O príncipe Harry, de 41 anos, filho mais novo do rei Carlos III, afirmou que as redes sociais causam “grande solidão em muitas pessoas”.

Harry lembrou a morte de sua mãe, a princesa Diana, em um acidente de carro em Paris em 1997, enquanto tentava escapar dos paparazzi.

Após a morte dela, "eu disse a mim mesmo que não queria esse papel (na família real). Eu não gosto disso. Isso matou minha mãe", explicou.

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