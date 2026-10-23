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Reino Unido Meghan Markle 'consternada' com investigação sobre seu pai possuir imagens de pornografia infantil "Estou profundamente consternada com as notícias que vieram à tona nas últimas 24 horas, e meus pensamentos estão com todas as crianças que possam ter sofrido danos", afirma a duquesa de Sussex no comunicado

Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, declarou nesta sexta-feira (23) estar "profundamente consternada" depois que veículos de imprensa britânicos noticiaram uma investigação contra seu pai por suposta posse de imagens de abusos sexuais contra menores.

"Estou profundamente consternada com as notícias que vieram à tona nas últimas 24 horas, e meus pensamentos estão com todas as crianças que possam ter sofrido danos", afirma a duquesa de Sussex no comunicado.

Harry, de 42 anos e filho caçula de Charles III, e Meghan, de 45, retornaram ao Reino Unido em agosto, após seis anos nos Estados Unidos, país da duquesa de Sussex. A decisão provocou uma ruptura profunda com os membros da monarquia britânica.

Carta da polícia

O comunicado de Meghan Markle foi divulgado depois que o jornal The Sun publicou uma reportagem em que Thomas Markle Jr., irmão de Meghan, afirmava ter encontrado um conjunto de imagens pertencentes a seu pai em sua antiga residência nas Filipinas.

"Em 2018, foi enviada uma carta à Polícia Metropolitana de Londres e ao departamento de Proteção da Família Real e de Pessoas Especialmente Protegidas. Posteriormente, essa carta foi encaminhada a mim. Nela, eram feitas acusações preocupantes e inquietantes contra meu pai, e me asseguraram que estavam sendo investigadas", afirmou Meghan nesta sexta-feira.

"Espero que agora possa ficar claro que, apesar das distorções disseminadas ao longo dos anos por certos veículos de comunicação, meu afastamento de meu pai e minha decisão de não permitir que ele mantenha contato com nossos filhos se deveram a uma única razão: protegê-los", acrescenta.

Reação do pai

A duquesa de Sussex expressa no comunicado seu "sincero desejo de que seja feita plena justiça e que a prioridade continue sendo a segurança e a proteção das crianças inocentes".

Em uma entrevista concedida ao Daily Mail a partir da Flórida, Estados Unidos, Thomas Markle, de 82 anos, pai de Meghan, rejeitou as acusações, que qualificou como "um monte de mentiras".

"Estou chocado, magoado e profundamente abalado pelas acusações que meu filho fez contra mim. Eu jamais poderia fazer aquilo de que estou sendo acusado. É a pior coisa da qual alguém poderia me acusar", declarou.

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