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FAMÍLIA REAL Meghan Markle grava participação no MasterChef Australia como jurada convidada Duquesa integra agenda que mistura ações sociais, eventos pagos e projetos comerciais na Austrália ao lado de Harry

A duquesa de Sussex, Meghan Markle, participou como jurada convidada do programa MasterChef Australia durante viagem ao país ao lado do príncipe Harry, em uma agenda que combina compromissos beneficentes, eventos comerciais e iniciativas ligadas a seus projetos profissionais.

A gravação ocorreu em Melbourne, na quarta-feira, segundo a emissora Network Ten. A nova temporada do programa, a 18ª, tem estreia prevista para 19 de abril.

Meghan e Harry estão no segundo dia de uma viagem de quatro dias à Austrália, realizada em caráter privado. O casal não exerce funções oficiais na realeza. A última visita ao país ocorreu em 2018, logo após o casamento.

Durante a agenda, Harry participou de uma atividade com jogadores de futebol australiano para aprender as regras do esporte e visitou o Memorial de Guerra Australiano, em Canberra.

Ele também está previsto para fazer o discurso principal no evento InterEdge Psychosocial Safety Summit, em Melbourne, cujos ingressos variam entre 1.000 e 2.400 dólares australianos, com renda destinada à instituição de caridade Lifeline. Não há informação sobre eventual cachê.

Em Melbourne, o casal visitou o Royal Children's Hospital, onde centenas de pessoas se reuniram. Meghan também participou de uma ação social em um abrigo para mulheres, onde serviu porções de fritada.

Projetos e expansão de marca

A agenda inclui ainda compromissos em Sydney. Meghan participará de uma "conversa presencial" em um retiro exclusivo para mulheres no sábado, com ingressos que chegam a 3.199 dólares australianos e incluem pacote VIP com foto em grupo. O evento ainda tem disponibilidade, com "alguns quartos adicionais". Não há informação sobre remuneração.

A visita também dialoga com os projetos profissionais da duquesa. Meghan apresenta o programa “With Love, Meghan”, focado em culinária e recepção, e tem investido na expansão da marca “As Ever”.

Registros no banco de dados governamental de propriedade intelectual da Austrália indicam pedidos em 12 categorias de produtos, sugerindo interesse no mercado local.

Após os compromissos em Melbourne, o casal seguirá para Sydney, dando continuidade à agenda que combina visibilidade pública, ações sociais e iniciativas comerciais.

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