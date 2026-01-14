A- A+

CELEBRIDADES Meghan Markle lança marcador de livros de couro por R$ 97; produto esgota minutos após lançamento Item artesanal e sustentável da marca As Ever foi lançado em edição limitada e se esgotou rapidamente após divulgação nas redes sociais da Duquesa de Sussex

A Duquesa de Sussex, Meghan Markle, lançou nesta terça-feira (13) o mais recente produto de sua marca de estilo de vida, As Ever: um marcador de livros em couro preto, de edição limitada, vendido por US$ 18 (cerca de R$ 97). A peça esgotou poucos minutos após ser disponibilizada no site oficial, marcando o primeiro lançamento da empresa no Ano Novo.

Descrito como uma “lembrança criada para aqueles que se demoram, fazem uma pausa e retornam”, o marcador foi desenvolvido em parceria com a Sbri, um pequeno estúdio britânico de propriedade feminina. Feito à mão no Reino Unido, o acessório utiliza couro curtido vegetal de origem sustentável e traz letras douradas escritas à mão pela própria Meghan, o que confere caráter único a cada unidade, segundo a marca.

Artesanato, sustentabilidade e identidade da marca

Em comunicado divulgado no boletim informativo da As Ever, Meghan afirmou que o produto, batizado de “Adormeci Aqui”, reflete o cuidado artesanal e o propósito da colaboração com a Sbri, cuja proposta é “celebrar as coisas boas da vida”. A oficina, sediada em New Forest, destacou que trabalha exclusivamente com materiais naturais e produção interna, o que garante controle total do processo e permite personalizações, como iniciais ou mensagens internas.





Marcador de livros da Meghan Markle — Foto: Divulgação/As Ever

O lançamento foi antecipado por publicações enigmáticas nas redes sociais da As Ever e de Meghan, com a imagem de um caderno em branco e a legenda “Para os capítulos que você mais quer saborear… 1.13.26”, acompanhada de um aviso para que os seguidores “reservassem a data”.





O sucesso do marcador ocorre em meio a rumores de uma nova fase da Duquesa, apelidada por especialistas de “Meghan 3.0”, após a saída recente de assessores e a reestruturação de sua estratégia de negócios. Fontes ouvidas pelo Daily Mail afirmam que Meghan prepara para o início de 2026 o lançamento de um livro de receitas voltado ao público adulto, com pratos apresentados em sua série da Netflix, With Love, Meghan, além de criações pessoais como massas simples, saladas e geleias artesanais.

A expectativa é que o livro coincida com a ampliação da As Ever para uma linha mais robusta de produtos não alimentares, incluindo velas e itens para o lar. Também há previsões de expansão da oferta de vinhos, hoje restrita a brancos, rosés e espumantes, com a possível chegada de um Cabernet Sauvignon da Califórnia — referência ao vinho que inspirou o nome de seu antigo blog, The Tig. Por outro lado, a Duquesa deve reduzir a produção de kits de crepes e biscoitos, que marcaram o início do negócio em 2025.

Com histórico editorial que inclui o livro infantil The Bench e o prefácio do Together: Our Community Cookbook, escrito após o incêndio da Torre Grenfell, Meghan consolida sua atuação no mercado editorial e de estilo de vida. Segundo uma fonte citada pelo Daily Mail, “2026 promete ser mais um grande ano para ela”, com foco em produtos para casa, vinhos e uma identidade de marca mais madura.

Veja também