A- A+

Duquesa de Sussex Meghan Markle procura o pai após ele passar por cirurgia de amputação da perna A Duquesa não tinha nenhum contato com seu pai desde seu casamento

Leia também

• Meghan Markle vai estrelar filme depois de hiato de oito anos

• Harry e Meghan assinam renovação de contrato com gigante do entretenimento, mas com valor menor

• Dançar ou rebolar pode realmente induzir o parto? Veja se a dica de Meghan Markle está correta

Meghan Markle, a Duquesa de Sussex, entrou em contato com seu pai depois que se soube que ele precisava de tratamento para salvar sua vida após ter sofrido uma amputação da perna.

No início desta semana, veio à tona que o pai de Meghan, Thomas Markle Snr, com quem ela não tem contato, havia sido levado às pressas para o hospital e estava recebendo cuidados intensivos. Thomas, que agora mora nas Filipinas, ficou preocupado depois que sua perna ficou preta devido a um coágulo sanguíneo após passar mal em casa.

Pouco depois de seu filho, Thomas Jnr, confirmar que Markle Snr estava recebendo tratamento, foi divulgado que ele havia passado por uma cirurgia de três horas para amputar a perna abaixo do joelho. Os médicos haviam alertado que, se não tivessem realizado a cirurgia de grande porte, havia uma grande chance de que ela pudesse ter sido fatal para Thomas. Thomas Jnr disse: "Me disseram que a perna precisava ser amputada e que era uma questão de vida ou morte. Um dos médicos disse que os próximos dois ou três dias seriam críticos."

Os médicos agora estão monitorando Thomas Snr 24 horas por dia para observar qualquer sinal de infecção, pois estavam preocupados com sepse ou gangrena, já que sua carne estava "preta e necrosada".

A família Markle pediu privacidade para Thomas Snr enquanto ele se recupera da grande cirurgia antes de receber alta e poder retornar para sua casa em Cebu, Filipinas, para onde se mudou em 2025.

Reaproximação

Meghan não teve nenhum contato com seu pai desde seu casamento com o Príncipe Harry em maio de 2018. Thomas deveria comparecer ao casamento na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, mas não pôde viajar devido a ter sofrido dois ataques cardíacos na véspera do casamento.

Mais tarde, em 2022, Thomas sofreu um derrame, que o deixou sem poder falar por algum tempo. No entanto, ele recuperou parte da fala após passar por uma extensa terapia, mas sua saúde continuou a piorar nos últimos anos.

Mas, apesar dos apelos públicos à sua filha e genro, Thomas nunca conheceu Harry nem seus netos, o Príncipe Archie, de seis anos, e a Princesa Lilibet, e não teve contato com a Duquesa até agora. O rompimento das relações ocorreu após sua decisão de posar para fotos de paparazzi encenadas antes da cerimônia. Meghan cortou relações com ele depois de uma acalorada conversa telefônica com Harry, enquanto o Sr. Markle se recuperava no hospital.

Thomas já havia dito que se sentiu "desrespeitado" por Harry e Meghan, pois coisas que o casal supostamente disse o "magoaram", depois que Harry teria lhe dito que estava naquela situação após ignorar repetidas mensagens para não falar com membros da imprensa.

Thomas havia dito anteriormente que seu "único desejo" era conhecer os dois filhos de Meghan e Harry, que são o sexto e o sétimo na linha de sucessão ao trono, antes de morrer.

Na noite de sexta-feira, um porta-voz da Duquesa de Sussex confirmou que Meghan havia "entrado em contato com seu pai".

Veja também