FAMÍLIA REAL Meghan Markle revela hábito "bizarro" do príncipe Harry quando se trata de comer; veja qual é Série 'Com Amor, Meghan' foi lançada na terça-feira (4) e traz uma nova abordagem da duquesa de Sussex

Meghan Markle revelou um hábito bizarro do príncipe Harry em relação à alimentação durante um episódio de sua série no Netflix. A nova série de estilo de vida da duquesa de Sussex foi lançada na terça-feira e se chama Com Amor, Meghan.

No programa, que tem oito episódios de 33 minutos, a duquesa revela várias dicas e truques sobre como receber convidados, ao mesmo tempo, em que dá pequenos vislumbres de sua vida privada. Durante o segundo capítulo, chamado Welcome To The Party, Meghan revelou como o duque de Sussex gosta de temperar sua comida.

Ela revelou que Harry gosta de um "toque especial' nos ovos que prepara.





"Bem, eu tenho uma família, um marido, que não importa qual refeição seja colocada na frente dele, antes de prová-la ele coloca sal, então eu tento colocar pouco sal."

O público poderá ver Meghan Markle cuidando do jardim sob o sol da Califórnia, preparando refeições em uma belíssima cozinha e trabalhando como apicultora. "Não buscamos a perfeição, mas diversão", diz a protagonista impecavelmente vestida no trailer. Sorrindo, acrescenta que sempre gostou de transformar algo comum em "sofisticado".

O ambiente é sereno, festivo, distante da política ou das questões delicadas que costumam afetar o duque e a duquesa de Sussex após sua saída da família real há cinco anos. Não podemos esquecer a entrevista explosiva do casal sobre a família real à apresentadora americana Oprah Winfrey em 2021. Em seguida, lançaram a série documental "Harry e Meghan" em 2022.

