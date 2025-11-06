A- A+

Cinema Meghan Markle vai estrelar filme depois de hiato de oito anos Segundo o site Deadline, ela vai interpretar a si mesma em 'Close personal friends', com Brie Larson e Lily Collins

Depois de estrelar uma série de estilo de vida na Netflix, Meghan Markle vai voltar à ficção. Segundo o site Deadline, a duquesa de Sussex tem um papel garantido no filme da Amazon "Close Personal Friends", oito anos depois de largar a profissão de atriz por causa da entrada na família real britânica.

Várias fontes do site disseram que ela foi vista no set, em Pasadena, na Califórnia, e vai interpretar a si mesma. Com direção de Jason Orley, o filme é estrelado por Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid e Henry Golding. A sinopse oficial diz que se trata de uma história sobre "dois casais (um famoso, o outro não), que se encontram em Santa Bárbara e tornam-se amigos rapidamente." A Amazon foi procurada pelo Deadline e não respondeu.

Meghan anunciou a saída da série "Suits" em novembro de 2017. Em maio de 2018, casou com o príncipe Harry, caçula do rei Charles e da princesa Diana. O casal deixou suas funções oficiais na monarquia e se mudou para os Estados Unidos em junho de 2020. São pais de Archie, de 6 anos, e Lilibeth, de 4.

Veja também