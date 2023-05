A- A+

ESTADOS UNIDOS Meghan Markle volta às graças do povo e leva junto o marido, príncipe Harry, diz pesquisa nos EUA Segundo a Newsweek, a duquesa de Sussex ganhou aprovação após incidente com paparazzi

Uma pesquisa encomendada pelo site Newsweek coloca Meghan Markle de volta aos holofotes, puxando junto o marido, príncipe Harry. Segundo a Redfield e Wilton, que realizou o levantamento, a duquesa de Sussex é aprovada por 39% dos entrevistados, contra 34% dos que deram voto negativo.

A pesquisa foi feita com 1.500 adultos nos EUA, em 17 de maio. Os dados mostram uma oscilação positiva pela primeira desde o colapso de sua popularidade, em janeiro deste ano.

Segundo a Newsweek, a queda livre na popularidade foi causada pelas críticas após o lançamento da série sobre o casal na Netflix, em dezembro do ano passado, e pelo lançamento do livro "Spare", em que o filho mais novo da princesa Diana e do rei Charles III faz duras revelações sobre a família real britânica.

Entre 5 de dezembro e 6 de janeiro, por exemplo, a aprovação de Meghan havia caído de 23% para -13%, enquanto Harry sofria de 38% para -7% – tendo voltado ao patamar de 42% nessa nova pesquisa.



Apesar da recuperação na avaliação do público americano, o casal ainda fica at´ras do irmão mais velho de Harry, William, e da mulher dele, Kate Middleton.

Coincidência ou não, a recuperação da popularidade do casal acontece após uma perseguição de carro por paparazzi que quase terminou em tragédia.

