Meghan Trainor rebate críticas sobre aparência após mudança radical no visual

Meghan Trainor está totalmente focada em si mesma. A cantora de "All about that bass" rebateu críticas recentes sobre sua aparência após revelar uma radical transformação visual, algo que incluiu a perda de 27 quilos e uma cirurgia para aumento dos seios. Embora a artista de 31 anos — mãe de Riley, de 4 anos, e Barry, de 2, frutos do relacionamento com o ator Daryl Sabara — reconheça que os comentários negativos estejam "ficando cada vez mais fortes", ela diz que "nunca se sentiu melhor".

"Pela primeira vez na vida, depois de ter filhos, estou cuidando da minha saúde no mais alto nível, e nunca me senti tão bem. Estou incrível, me sentindo ótima", disse ela ao programa americano "Entertainment Tonight", nesta semana. "E é neste momento que as pessoas me atacam."

A vencedora do Grammy explicou que priorizar sua saúde vale a pena, apesar da negatividade. "Estou cuidando de mim", ela enfatizou: "Preciso encontrar um jeito de não ser afetada por isso."

Independentemente das opiniões externas, a cantora de "Mother" sempre foi transparente. Em março, Meghan foi sincera sobre as medidas que tomou para alcançar seu novo visual, incluindo o uso do medicamento para diabetes tipo 2 Mounjaro como aliado no emagrecimento.

"Estou numa jornada para ser a versão mais saudável e forte de mim mesma, para meus filhos e para mim", escreveu ela no Instagram. "Trabalhei com uma nutricionista, fiz grandes mudanças no meu estilo de vida, comecei a treinar com um personal trainer e, sim, usei ciência e apoio para me ajudar depois da minha segunda gravidez."

"E estou muito feliz por ter feito isso", acrescentou, "porque estou me sentindo ótima." Mas usar um medicamento GLP-1 não foi a única estratégia que ela adotou para transformar sua aparência. Meghan também tem sido transparente sobre os procedimentos estéticos que realizou. Embora tenha admitido um exagero no botox, ela conta que existe um procedimento do qual não se arrepende.

"Eu consegui os seios dos meus sonhos, e eles estão lindos", disse ela ao canal de TV americano "E! News". "Tive dois filhos, amamentei até não poder mais e, depois de perder bastante peso, meus seios ficaram tipo: 'Não somos mais seios', sabe?"

Ela destacou o quanto está feliz com sua decisão, continuando: "Eu pensei: 'Vou colocar novos seios', e esse era o meu sonho."

