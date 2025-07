Meia de Michael Jackson é leiloada por quase R$ 40 mil

A- A+

Uma meia usada em 27 de julho de 1997 por Michael Jackson durante um show em Nice foi leiloada por 6.200 euros (cerca de 39.900 reais) em uma venda organizada nesta quarta-feira (30) pela Casa de Leilões de Nîmes (sul da França).

O objeto, visivelmente desgastado, foi encontrado ao final de um show "junto aos camarins do artista, por um técnico que trabalhava no local", explicou Aurore Illy, leiloeira da casa de vendas.

"Se trata de um objeto excepcional, até de culto, para os fãs de Michael Jackson, e recebemos inúmeras demonstrações de interesse", destacou.

Bordado com cristais quadrados brilhantes, a meia foi emoldurada e acompanhada pelo "passe de acesso ao backstage da época" do técnico, precisou por sua vez o site de leilões Interencheres.

Combinando com a icônica luva que o ícone do pop usava durante sua turnê "HIStory World Tour", acredita-se que o acessório foi utilizado "nas músicas Beat It Live e Billie Jean, nas quais Michael brilhava com seu moonwalk", segundo o mesmo site.

Colocado à venda pela primeira vez em junho, o objeto não havia encontrado comprador na ocasião.

Com um preço inicial de 2.500 euros (16.077,75 reais), seu valor estimado estava entre 3 mil (cerca de 19 mil reais) e 4 mil euros (25.724,40 reais).

