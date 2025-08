'Meio inocente', diz Trump sobre Diddy em entrevista

A- A+

O presidente americano Donald Trump classificou o rapper Diddy como “meio inocente”. Mas também colocou seu possível perdão presidencial em dúvida.



Trump refletiu sobre a situação do músico em entrevista recém-concedida ao grupo Newsmax. O político lembrou de sua amizade de longa data com o cantor, mas também reclamou das críticas públicas feitas por ele durante sua derrota para Joe Biden nas eleições de 2020.

Em julho, Diddy foi absolvido das acusações de associação criminosa e tráfico sexual, mas foi condenado por duas acusações de transporte para fins de prostituição. Juntas, as penas podem resultar em 20 anos de prisão. A decisão da Justiça será anunciada pelo juiz Arun Subramanian no dia 3 de outubro. O cantor aguarda o julgamento atrás das grades.

O repórter do Newsmax, Rob Finnerty, perguntou a Trump na entrevista: “Sean ‘Diddy’ Combs, você consideraria perdoá-lo?”. O político hesitou, mas depois afirmou (veja abaixo): "Bem, ele é meio que inocente. Eu não sei o que eles fizeram, mas ele ainda está na cadeia. Ele estava celebrando uma vitória, mas acho que não foi uma vitória tão boa".





Trump também lembrou de sua amizade com o cantor: "Eu era muito amigo dele, me dava muito bem com ele, parecia ser um cara legal, mas não o conhecia tão bem assim”.

O político falou ainda dos posicionamentos políticos de Diddy. Na primeira eleição vencida por Trump, em 2016, contra Hillary Clinton, o rapper não se posicionou em público. Em 2020, apoiou Biden e disse que, se Trump ganhasse, haveria uma guerra racial nos Estados Unidos.

Trump disse: “Quando me candidatei ao cargo, ele foi muito hostil. Mas é difícil com os seres humanos e a gente não gosta de deixar as coisas nublarem nosso julgamento, certo? Mas quando você conhecia alguém e estava bem com essa pessoa e então você se candidata ao cargo e ele faz algumas declarações terríveis, então eu não sei, isso torna as coisas mais difíceis".

Rob Finnerty então insistiu: “Então é mais provável um ‘não’ para Combs?”. Trump concordou: “Eu diria que sim”.

O posicionamento público do político contrasta com os boatos iniciais difundidos pela imprensa dos EUA de que ele estaria cogitando perdoar o rapper. Recentemente, o site TMZ noticiou que os advogados de Diddy entraram com um pedido para que a condenação do cantor seja anulada ou um novo julgamento seja realizado.

A condenação de Diddy teve como fundamento o Mann Act, lei norte-americana que criminaliza o transporte de pessoas entre estados com o propósito de envolvimento sexual. O cantor e seus advogados alegam que ele não teve relações sexuais com as mulheres citadas no processo e não organizou o transporte delas.

Veja também