celebridades Mel Fronckowiak, ao lado de Rodrigo Santoro, impressiona com relógio de luxo avaliado em R$ 22 mil Grávida do segundo filho, a atriz posou para fotos em evento de grife em Los Angeles, nos EUA

A apresentadora Mel Fronckowiak, de 36 anos, impressionou os internautas pelos acessórios de luxo usados durante um evento da grife Montblanc, na noite da última quarta-feira (1°). A esposa do astro Rodrigo Santoro, que está grávida do segundo filho do casal, posou para fotos no evento que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, e exibiu a barriga de cinco meses.

Entre os acessórios de luxo usados por Fronckowiak estão um relógio da marca alemã avaliado em quatro mil euros — o equivalente a cerca de R$ 22 mil, na atual cotação. A peça se trata de um Montblanc Bohème Day & Night, pertencente à linha principal da grife. O refinado modelo, segundo a marca, apresenta numerais revestidos de ródio, índices de diamantes e ponteiros de aço azulados. A pulseira é feita de aço inoxidável.

Além do relógio, Fronckowiak usou ainda outras joias de luxo: um anel cravejado e uma pulseira de pérolas. A bolsa usada pela apresentadora, também da Montblanc, é estimada em cerca de R$ 6 mil.

O casal anunciou a gravidez em março deste ano. O ator e a apresentadora já são pais de Nina, de 6 anos.

“12 anos juntos. Éramos 2 e começo de estrada. Agora somos 4 e recomeço de caminho. Gerar uma criança é, em partes, uma demanda do amor. Sim, o amor às vezes transborda e com ele pode vir o desejo de ver esse transbordo florescendo. Foi uma decisão pensada e muito desejada. E seguiremos com a nossa forma de lidar com o íntimo, com a nossa privacidade”, disse a apresentadora em suas redes sociais, À época do anúncio.

Rodrigo celebrou a notícia nos comentários do post de Mel: “Vamos juntos construir nossos caminhos, recomeçando a cada dia, expandindo esse amor que não para de crescer”, publicou.

O ator contou, em entrevista ao Globo, como a paternidade o inspira para ser uma melhor versão de si, até mesmo influenciando algumas de suas escolhas profissionais.

