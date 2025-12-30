Mel Gibson anuncia separação de Rosalind Ross: "triste encerrar este capítulo de nossas vidas"
Segundo a revista People, Mel Gibson e Rosalind Ross se separaram discretamente há cerca de um ano
Mel Gibson, 69 anos, e Rosalind Ross, 35, anunciaram a separação após 9 anos juntos, em comunicado enviado à revista People.
O ator e a roteirista são pais de Lars, de 8 anos Segundo a publicação, eles se separaram discretamente há cerca de um ano.
"Embora seja triste encerrar este capítulo de nossas vidas, somos abençoados com um filho lindo e continuaremos sendo os melhores pais possíveis", afirmaram Gibson e Rosalind na declaração conjunta.
Eles se conheceram em 2014, por meio de amigos em comum, e logo começaram a namorar. Lars nasceu em 2017.
O ator tem mais oito filhos. Com a ex-mulher, Robyn Moore, com quem foi casado por 30 anos, teve sete rapazes e uma menina. Ele também teve uma filha de 16 anos com a pianista russa Oksana Grigorieva, de quem se separou em 2010.
Rosalind e Gibson trabalharam juntos em Luta pela Fé: A História do Padre Stu, filme de 2022 escrito e dirigido por ela, com Gibson no elenco.