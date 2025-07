Mel Gibson compartilha "método 30-30-30" que usou para perder 10 kg aos 69 anos

A- A+

Aos 69 anos, Mel Gibson chocou seus fãs ao revelar publicamente como conseguiu sua drástica perda de peso. O ator, conhecido por seu papel em "Coração Valente" e por dirigir filmes como "A Paixão de Cristo", compartilhou detalhes de sua transformação física no podcast "The Joe Rogan Experience", em que explicou ter adotado o método nutricional do especialista Gary Brecka, recomendado pelo presidente do UFC, Dana White.

Durante a conversa com Rogan, Gibson mencionou que chegou a pesar 107 kg e que, após seguir o plano 30-30-30 — 30 gramas de proteína nos primeiros 30 minutos do dia, seguidos de 30 minutos de exercícios de baixa intensidade — conseguiu reduzir seu peso para menos de 90,7kg

"Era demais. Eu precisava fazer algo a respeito", comentou o ator.

A transformação, no entanto, não começou aí. De acordo com reportagens da Men's Health e do Telegraph, Gibson começou sua jornada rumo a um estilo de vida mais saudável após um encontro casual em um restaurante em Sydney, na Austrália, com a nutricionista australiana Samantha Jackson.

"Ele disse que tinha uma barriga da qual não conseguia se livrar, e eu me ofereci para ajudá-lo por oito semanas", contou Jackson ao The West Australian. Gibson aceitou e, após monitoramento diário, conseguiu perder 14kg e 27 centímetros de cintura.

O regime incluía refeições frequentes, melhoria da qualidade nutricional e shakes de proteína após quase todas as refeições. Segundo Jackson, um dia típico incluía:

Café da manhã: omelete com tomate e páprica.

Lanche: shake de proteína.

Almoço: frango com aspargos, brócolis, feijão verde e batata doce.

Lanche: shake de proteína.

Jantar: salmão grelhado, batata assada e salada verde.

Gibson também declarou em uma entrevista que agora pode usar suas roupas antigas, não sofre mais de dores nas costas e dorme melhor.

"Tudo isso tem sido mágico. Me sinto muito bem e saudável", disse o ator, segundo o Telegraph.

