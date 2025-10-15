A- A+

Cinema Mel Gibson revela elenco de sequência de "A paixão de Cristo" com novo nome para o papel de Jesus Ator finlandês Jaakko Ohtonen, da série "O último reino" e "Vikings: Valhalla", fará o papel principal

Mel Gibson surpreendeu seus fãs ao anunciar o elenco de "A ressurreição de Cristo", aguardada continuação para o sucesso "A paixão de Cristo" (2004). O longa, que começou a ser rodado na semana passada em Roma, contará com novos atores nos papéis de Jesus Cristo e Maria Madalena.



Intérprete de Jesus no longa original, e que sempre demonstrou o interesse em retornar ao personagem, Jim Caviezel cederá o papel ao ator finlandês Jaakko Ohtonen, da série "O último reino" e "Vikings: Valhalla".

Quem também não retorna para a sequência é Monica Bellucci, substituída no papel de Maria Madalena pela cubana Mariela Garriga, de "Missão: Impossível — Acerto de contas".

Outras novidades no elenco são: Kasia Smutniak como Maria, Pier Luigi Pasino como Pedro e Riccardo Scamarcio como Pôncio Pilatos. Conhecido pelo trabalho em "O casamento do meu melhor amigo", Rupert Everett também integra o elenco, em papel não revelado.

Fontes ligadas à produção afirmaram em depoimento à revista Variety que a troca no elenco era a opção mais lógica, afinal a trama se passa três dias após os acontecimentos no longa original. O rejuvenescimento digital para todo o elenco aumentaria muito os custos da produção. Ainda assim, muitos fãs reclamaram das trocas nas redes, especialmente com relação a Jim Caviezel, ator com uma base de fãs religiosos muito forte.

"A ressurreição de Cristo" será dividido em duas partes. A primeira chega aos cinemas no dia 26 de março de 2027. O segundo, 40 dias depois, em 6 de maio.

