Emoção Mel Lisboa se emociona ao lado de Roberto de Carvalho no último dia do espetáculo "Rita Lee" Viúvo de Rita Lee emocionou a atriz ao elogiar a peça após a apresentação

A atriz Mel Lisboa não conseguiu conter as lágrimas e se chorou ao lado de Roberto de Carvalho no último dia de apresentações do espetáculo "Rita Lee - Uma Autobiografia Musical", no Teatro Porto, em São Paulo, no último domingo (15).

Mel se emocionou com as palavras do viúvo de Rita Lee ao final da peça. “A pedra foi trabalhada, aprimorada até se transformar no diamante mais belo", disse Carvalho à atriz.





Em publicação no instagram, Carvalho continuou os elogios à artista e à peça.

“Noite mágica. Mel Lisboa maravilhosa. Tudo e todos lindos. Obrigado gente querida. Dava para sentir um par de olhinhos azuis assistindo tudo lá de cima, de uma dimensão muito acima da nossa, olhinhos felizes, resplandecentes, agradecidos, os olhos do meu amor”, declarou.

Em resposta, Mel agradeceu pelas palavras de Carvalho e disse que jamais esquecerá desse momento.

“Uma noite para sempre. Obrigada pela sua generosidade, pelo seu afeto e pelas suas palavras. Jamais esquecerei. Te amo”, afirmou.





O espetáculo “Rita Lee” fará agora uma temporada no Rio de Janeiro de 26 de junho a 3 de agosto, no Teatro Casa Grande.



