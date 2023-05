A- A+

CELEBRIDADES Mel Maia e MC Daniel causam polêmica na web com vídeo de 'pegada' no pescoço; veja Fãs e críticos dividiram opiniões sobre a atitude do cantor

Um vídeo compartilhado por Mel Maia com o seu namorado MC Daniel no começo desta semana tem dado o que falar e dividiu opiniões nas redes sociais. Nas imagens, eles estão sentados na mesa de uma lanchonete quando trocam beijos, carícias e, em um dado momento, Daniel aperta o pescoço da atriz.

De um lado, fãs do casal os elogiam. "Toda mulher deveria passar por um amor assim", comentou uma seguidora. "A química de milhões", disse outra. "Que casal. Não me canso de ver esse vídeo, um sonho. Me julguem, mas que homem da porra", falou uma terceira. De outro, internautas criticam a "pegada" no pescoço. "Química ou (violência) física?!", questionou um internauta.

Veja abaixo o vídeo:

"Tem gente que gosta desse tipo de 'pegada', pode ser algo deles. É bem comum do que parece. Mas totalmente desnecessário isso em público e numa mesa c outras pessoas. Eu me sentiria totalmente desconfortável aí", publicou uma internauta.

"Gente, algumas pessoas gostam desse tipo de contato, não julgo, conheci vários assim. Mas, em público, não é muito legal não kkkkkk. Geralmente isso se faz na hora boa", disse outra. "O 'moleque' do BBB foi cancelado por muito menos", ponderou um terceiro, fazendo referência ao caso de MC Guimê e Cara de Sapato, denunciados pelo Ministério Público por importunação sexual dentro do reality-show.

Veja também

GAMES 'Hogwarts Legacy' rende mais de US$ 1 bilhão