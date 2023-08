Mel Maia e MC Daniel reatam namoro; atriz e funkeiro trocaram beijo nos Estados Unidos

A- A+

Após terminarem o relacionamento em junho deste ano, Mel Maia e MC Daniel foram flagrados trocando beijos nessa segunda (7). O momento de love foi revelado em vídeo divulgado pelo jornalista Leo Dias e aconteceu durante um show do MC, em Bridgeport, Connecticut, nos Estados Unidos.



O flagra vem depois de Mel Maia publicar fotos com Daniel, chegando de mãos dadas ao local do show. Em determinado momento, o MC vai até a beira do palco e beija a atriz, que estava assistindo à apresentação junto com as amigas.





“Imagina a cria? Num dá, a gente não se desgruda", disse Mel no post com MC Daniel. Mesmo após o término do namoro, o casal foi visto junto em várias ocasiões.



Veja o vídeo

