Mel Maia faz apelo em redes sociais e consegue recuperar carro, celulares e documentos roubados

A atriz Mel Maia usou suas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (14), para fazer um apelo aos bandidos que, horas antes, haviam roubado o carro com o que ela havia presenteado seu pai poucos dias antes, além de celulares e documentos: “Se a pessoa que roubou o carro do meu pai estiver vendo este vídeo, por favor, devolve para a gente, pelo amor de Deus. Nossa vida toda está aí dentro: meu celular, o celular do Dani, tudo. Por favor”, disse Mel, se referindo ao namorado, o MC Daniel.

A mensagem se espalhou pelos mais de 18 milhões de seguidores da atriz e surtiu efeito. Por volta das 15h ela voltou a gravar um vídeo, desta vez para avisar aos fãs que havia recuperado todos os bens roubados. “A gente conseguiu recuperar hoje pela manhã, graças a Deus, obrigada a todo mundo que tava oferecendo ajuda”, disse.

A atriz, no entanto, não explicou em que contexto aconteceu a recuperação dos bens. Além das postagens pedindo ajuda da sua rede de seguidores, a atriz afirmou que procurou as autoridades. “A gente já falou com todas as pessoas possíveis do Rio de Janeiro, todas as autoridades, todas... tudo de tudo, a gente está correndo muito atrás”, contou.



A Polícia Civil também não informou em que circunstâncias os objetos roubados foram devolvidos aos donos. Ao G1, a assessoria de imprensa do órgão informou que o caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e que “o proprietário do carro foi ouvido e relatou os fatos”. A nota segue dizendo que “os agentes levantam informações e realizam diligências para identificar os autores do crime e localizar o automóvel. A investigação está em andamento".

Em suas redes sociais, o namorado de Mel Maia também se manifestou em dois momentos após a recuperação dos objetos roubados. Na primeira publicação escreveu: “Paz terrível, tudo recuperado, tudo. Respeitado em qualquer lugar do Brasil”. Em seguida, completou: “Nois é original o que é de deus o diabo não tira, quem n gosta de nois tá podre por dentro...” (Sic).

O tom de desabafo também foi usado por Mel Maia em outros vídeos que gravou ao longo do dia. A atriz reclamou de ter sido atacada por meio de comentários após seu pedido de ajuda. “O que mais me espanta é que eu estou sendo atacada por ter sido assaltada! Tudo bem que eu não ligo, a pessoa perder o tempo dela pra me atacar deve estar muito sem ter o que fazer, eu tenho pena não, tenho raiva”, disse.

Na sequência ela comenta sobre a violência na cidade. “A gente está no Rio de Janeiro, isso é inevitável, isso acontece aqui e vai continuar acontecendo. É muito difícil a gente pensar que isso vai acabar da noite pro dia. A gente sabe que está sujeito a sofrer um assalto e se eu sofrer de novo vou falar aqui de novo para pedir ajuda”.

Mel Maia está no ar na novela Vai na Fé, da TV Globo. Ela interpreta a personagem Guiga, que é estudante universitária e influencer digital.

