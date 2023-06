A- A+

CELEBRIDADES Mel Maia relembra primeiro namoro, aos 15 anos: "Relacionamento muito agressivo" Recém-separada de MC Daniel, atriz cita dificuldades que enfrentou, na adolescência, ao se envolver com jogador: 'Dependência emocional'

A atriz Mel Maia, que recentemente se separou do funkeiro MC Daniel, relembrou o primeiro relacionamento que teve na vida, aos 15 anos, e revelou, pela primeira vez, algumas questões que enfrentou à época. "Eu era muito nova. Ainda estava construindo o meu 'eu', sabe? Estava naquela época da puberdade. É aquela época feia, em que a gente está mudando. E eu não gostava muito de mim, não tinha amor próprio... Eu estava me conhecendo", afirmou ela.

Sem citar o nome do jogador de futebol João Pedro — com quem viveu um namoro por oito meses —, a artista de 19 anos mencionou dificuldades que precisou encarar na adolescência. Nesse período, ela tinha 15 anos, e o esportista havia acabado de completar 18 (os dois celebraram juntos o aniversário dele). "Foi muito difícil. Foi um relacionamento muito agressivo para mim. Ele era um pouquinho mais velho, morava fora... Mas, enfim, tudo é um aprendizado", contou Mel, em conversa com a colega Lívian Aragão, apresentadora do podcast "Vibe boa".

Durante o antigo relacionamento, João Pedro se mudou para a Inglaterra para atuar pelo Watford, clube que tem o brasileiro hoje como um de seus grandes destaques. Naquela época, a atriz ressaltou que ambos já sabiam que o jogador, ex-Fluminense, moraria fora do país quando se conheceram — e por isso não pensaram em namoro no início. Depois, no entanto, acabaram se apaixonando.

"Quando eu terminei, fiquei muito mal. Era um relacionamento que eu sabia que não estava fazendo muito bem para mim. Só que era aquele relacionamento difícil de sair, sabe? Era dependência emocional. E eu era nova! Era muito nova...", recordou Mel, reconhecendo que tinha "medo de ficar sozinha". O fim do namoro aconteceu pouco antes do início da pandemia, em 2020.

"Eu que tomei a decisão (do término) porque sabia que aquilo não estava fazendo bem para mim. Então, nova, já tomei essa decisão difícil, que é agir pela razão, ao invés de agir pela emoção. Se não fosse isso, eu teria continuado a ficar com ele. E aí fiquei muito mal... Fiquei magrinha, sem conseguir comer direito", relembrou a atriz.

Intérprete da personagem Guiga na novela "Vai na fé", a artista carioca — que despontou nacionalmente como atriz mirim, em "Avenida Brasil" (2012), em que interpretou a protagonista Nina (Débora Falabella) na infância — vem usando seus perfis digitais para mostrar o resultado de seus treinos diários de musculação. Nas redes sociais, ela já acumula mais de 20 milhões de seguidores e chama atenção como influenciadora digital sobretudo entre jovens.

Fim de noivado

Uma semana após o fim do noivado com MC Daniel, Mel Maia ainda não se pronunciou sobre o assunto. O funkeiro paulistano também não comentou o término do relacionamento. Na última segunda-feira (19), depois de viralizar um vídeo em que a atriz aparece recebendo uma joia de um homem, fãs da artista especularam se ambos teriam reatado o romance.

Mel Maia fez então questão de esclarecer a situação. "Tá doido, isso foi meses atrás", comentou ela, ao ressaltar que a publicação era um post antigo — e que os dois não voltaram a se relacionar.

