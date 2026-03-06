Sex, 06 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta06/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
STREAMING

'Melania' tem data definida para chegar ao Prime Video

Lançado originalmente nos cinemas em 30 de janeiro, o documentário arrecadou US$ 16,6 milhões

Reportar Erro
A primeira-dama dos EUA, Melania Trump A primeira-dama dos EUA, Melania Trump - Foto: Al Drago/Getty Images/AFP

Melania, documentário sobre a primeira-dama dos Estados Unidos, chega na próxima segunda-feira, 9, no Prime Video.

Lançado originalmente nos cinemas em 30 de janeiro, o documentário arrecadou US$ 16,6 milhões ao redor do mundo. O trabalho narra o período anterior à posse presidencial de Donald Trump voltando 20 dias.

Leia também

• Melania Trump presidirá reunião do Conselho de Segurança da ONU

• Guns N' Roses e mais artistas impediram uso de músicas em documentário sobre Melania Trump

• Jimmy Kimmel brinca que se "Melania" for indicado ao Oscar ele apresentará a premiação

O documentário aborda todo o trabalho que antecedeu o evento.

"A história começa a se desenrolar durante os 20 dias da minha vida que antecedem a posse presidencial nos EUA", disse Melania Trump.

"Pela primeira vez, o público global é convidado a ir aos cinemas para testemunhar o desenrolar deste capítulo crucial - um olhar íntimo e sem filtros sobre minha trajetória, desde a família e os negócios até a filantropia, em minha extraordinária jornada para me tornar a primeira-dama dos Estados Unidos da América".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter