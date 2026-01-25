A- A+

EUA Melania Trump transforma a Casa Branca em cinema para pré-estreia de gala de documentário Sessão "black-tie" exclusiva teve convidados estrelados, trilha especial e itens colecionáveis para os presentes

A primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump promoveu no último sábado (24) uma exibição de gala, em traje black-tie, de seu novo filme produzido pela Amazon-MGM Studios, "Melania", dentro da Casa Branca.

A primeira-dama organizou uma pré-estreia exclusiva do documentário dirigido por Brett Ratner, que estreia oficialmente no dia 30 de janeiro.

O evento reuniu uma lista seletíssima de convidados, que teria incluído o presidente Donald Trump e o filho do casal, Barron, além de nomes como a rainha Rania, da Jordânia, o ex-boxeador Mike Tyson, o CEO da Apple, Tim Cook, executivos de grandes empresas de tecnologia e indústria, como Andy Jassy (Amazon), Lisa Su (AMD) e Larry Culp (GE), além de empresários, produtores e personalidades do entretenimento e da moda.

De acordo com as informações, a sessão marcou a primeira vez que Donald Trump assistiu ao filme completo, antes da estreia prevista para Washington, em 29 de janeiro. O documentário será lançado simultaneamente em 20 mercados e chegará aos cinemas de outros 30 países nas semanas seguintes.

A noite teve produção caprichada e assinatura pessoal de Melania. Os convidados foram recebidos por uma banda militar tocando temas da trilha sonora do filme, incluindo uma composição intitulada “Melania’s Waltz”.

A decoração seguiu uma paleta em preto e branco, e houve distribuição de baldes de pipoca personalizados e itens colecionáveis.

Além da exibição, os presentes receberam uma edição especial do livro “Melania”, da própria primeira-dama, ingressos comemorativos emoldurados e até cookies para levar para casa.

A recepção e a sessão ocorreram no endereço oficial da Casa Branca, em Washington, e reforçaram o caráter altamente exclusivo da pré-estreia.

O filme acompanha a primeira-dama durante as três semanas anteriores à posse do marido, Donald Trump, na Casa Branca em janeiro.

O documentário, do qual Melania é produtora-executiva, anuncia um acesso "sem precedentes" àqueles 20 dias, "pelos olhos da própria primeira-dama".

"Melania" oferece um raro acesso aos bastidores da primeira-dama, que manteve um perfil público discreto durante o segundo mandato do marido. O trailer, divulgado em dezembro, começa no dia da posse, em janeiro de 2025, na cerimônia no Capitólio dos EUA.

Também retrata seu papel como conselheira do presidente, incluindo um momento em que ela o encoraja a enfatizar o papel de "pacificador e unificador" em seu discurso de posse.

A exibição de sábado no East Room ocorreu após a ameaça do presidente de impor tarifas ao Canadá, a defesa de agentes federais após um tiroteio fatal em Minnesota e os preparativos para uma tempestade de inverno que atingiria o sul dos EUA.

Beckman, que produziu o filme, supervisionou o acordo de US$ 40 milhões (R$ 220,4 milhões) com a Amazon MGM Studios — do qual, segundo o Wall Street Journal, Melania receberá mais de 70% —, além de uma série documental subsequente com lançamento previsto para o final deste ano, focada em algumas das prioridades de Melania Trump, incluindo crianças em lares adotivos.

O diretor assegurou em uma entrevista esta semana que "este não é um filme político", e que a primeira-dama liderou a direção criativa do filme, que destaca suas escolhas de moda, compromissos diplomáticos e as operações em torno de sua proteção do Serviço Secreto. Beckman disse que os espectadores também verão momentos que capturam o senso de humor do presidente.

