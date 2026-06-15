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CULTURA Melanie Martinez chama Oliver Tree de "amor de todas as minhas vidas"; relembre a história do casal Cantores viveram relacionamento acompanhado de perto pelos fãs, enfrentaram especulações após o término e mantiveram amizade nos anos seguintes

A morte do cantor Oliver Tree, aos 32 anos, num acidente aéreo no Rio de Janeiro, no último domingo (14), levou fãs a revisitarem diferentes momentos de sua trajetória artística. Entre eles está o relacionamento com a cantora Melanie Martinez. O namoro de dois anos rendeu uma das histórias mais comentadas da vida do rapaz, algo que continuou gerando buzz mesmo após o fim do romance.

Os músicos assumiram publicamente o relacionamento em 2019, quando já acumulavam milhões de seguidores e admiradores ao redor do mundo. Com estilos excêntricos e identidades artísticas muito próprias — o que incluía a criação de personas com um visual particular —, ambos rapidamente se transformaram num dos casais mais acompanhados da música alternativa e eletrônica.





Oliver Tree e Melanie Martinez namoraram entre 2019 e 2021: declaração de romance, à época, nas redes sociais — Foto: Reprodução/Instagram

Durante aquele período, não era raro vê-los trocando declarações nas redes sociais ou participando juntos de entrevistas. Numa conversa publicada pela revista americana "Alternative Press", os dois exibiram a "química diferentona" que ajudou a conquistar os fãs. Entre brincadeiras, provocações e elogios, Oliver disse que Melanie era "a mulher mais bonita do mundo" e, em tom bem-humorado, pediu que ela se casasse com ele.

A relação, no entanto, também foi motivo para críticas e hostilidade por parte dos fãs. Em outubro de 2019, Melanie saiu em defesa do namorado após ataques de ódio vindos dos próprios admiradores, que acreditavam que o rapaz "não estava à altura" da beleza da moça. Na ocasião, ela publicou uma mensagem pedindo respeito e afirmou que Oliver era "o amor de todas as minhas vidas".





O namoro chegou ao fim cerca de um ano depois, mas continuou gerando especulações. Em entrevistas posteriores, Oliver contou que enfrentou dificuldades emocionais após o término. Segundo ele, muitos fãs insistiam em relacionar músicas e projetos de Melanie ao antigo relacionamento, mesmo quando a cantora negava qualquer conexão.

"Ela pediu aos fãs que me deixassem em paz. Estávamos em bons termos", relembrou o músico, anos depois. Ainda assim, o artista disse ter passado por um período de depressão diante da repercussão que o relacionamento continuava provocando nas redes sociais.

Melanie também se manifestou diversas vezes para desmentir teorias e especulações criadas por fãs. Numa delas, esclareceu que um de seus álbuns não havia sido inspirado no ex-namorado, contrariando especulações que circulavam entre seguidores.





Ex-namorada de Oliver Tree, Melanie Martinez diz estar ‘absolutamente arrasada’ após morte do cantor em acidente de helicóptero no Rio — Foto: Reprodução: Instagram

Apesar do fim do romance, os dois mantiveram uma relação respeitosa. A história que começou em meio a trocas de mensagens, entrevistas descontraídas e demonstrações públicas de afeto acabou se tornando um dos capítulos mais lembrados da vida de Oliver Tree — não apenas pela repercussão entre os fãs, mas pelo carinho que ambos demonstraram manter um pelo outro mesmo depois da separação.

No último domingo (14), após a morte de Oliver, Melanie prestou uma homenagem emocionada ao ex-companheiro por meio dos Stories no Instagram. A artista escreveu que Tree era um "verdadeiro artista", dono de um "coração doce" e de uma risada "contagiante e calorosa".

A cantora também afirmou ser difícil aceitar que Oliver Tree tenha partido de forma tão repentina, depois de os dois terem compartilhado uma parte importante de seus anos de formação. Após o término, ambos permaneceram amigos, como ela reforçou.

Melanie encerrou a homenagem dizendo saber que Tree está fazendo os "anjos rirem no céu", enquanto pensa em sua próxima façanha e em seu novo projeto criativo.

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