GRAMMY 2023 No Grammy, Grupo Boca Livre vence com Melhor Álbum de Pop Latino Grupo, que em 2021 anunciou o fim, lançou no ano seguinte Pasieros", vencedor da categoria na premiação

O grupo Boca Livre, um dos mais tradicionais e longíquos da Música Popular Brasileira (MPB), foi o vencedor na categoria Melhor Álbum de Pop Latino na premiação do Grammy, anunciado durante a cerimônia realizada neste domingo (5).





Formado por Zé Renato, David Tygel, Lourenço Baeta e Maurício Maestro, o grupo - formado no final da década de 1970 - havia anunciado o fim em 2021, em decorrência de divergências políticas. No ano seguinte, o álbum espanhol "Pasieros" foi lançado. O material foi gravado junto com o artista panamenho Rubén Blades, em 2011.





No Grammy, na categoria em que se sagrou vencedor, o Boca Livre - que segue em inatividade e sem previsão de retorno - concorreu com Christina Aguilera e com o cantor colombiano Sebastian Yatra, respectivamente com os álbuns "Aguilera" e "Dharma +".



