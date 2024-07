"Melhor da Noite", da Band, agora com Rodrigo Alvarez e Glenda Kozlowsk

A- A+

Quando estreou, em 21 de agosto do ano passado, o “Melhor da Noite” parecia uma das principais apostas na Band no processo de reestruturação da programação.



A própria escalação de Zeca Camargo e Glenda Kozlowski no comando do programa já demonstrava isso. Afinal, eram dois dos principais nomes do casting da emissora, envolvidos com uma produção diária.



No mês passado, porém, o contrato de Zeca não foi renovado pela emissora e no lugar entrou Rodrigo Alvarez, que se mudou de Paris para assumir o comando da atração noturna da Band.



Agora, o “Melhor da Noite” perdeu quase metade do tempo no ar, com a decisão da emissora de voltar a alugar tempo no horário nobre para a pregação do “Show da Fé”. Muitas mudanças que deixam em dúvida o futuro do projeto no canal. Mesmo diante de uma evolução considerável nesses 11 meses no ar.



Apesar de contar com plateia, no formato de programa de auditório, a vocação do “Melhor da Noite” é para o jornalismo.



Aos poucos, foi se consolidando como uma revista eletrônica, diga-se de passagem, cada vez mais interessante. É claro que agora, com menor duração, não dá para esperar que a equipe consiga aprofundar tanto os temas abordados.



Mas dá, sim, para se manter informado sobre o que mais se destacou no dia e, ainda, descobrir curiosidades que estão chamando a atenção nas redes sociais e em outras esferas.



Boa troca

Zeca Camargo é um bom jornalista e fez a diferença na Band, principalmente quando esteve à frente do game show “1001 Perguntas”.



Porém, convém reconhecer que ao canal escolheu a dedo o nome para cobrir a lacuna deixada com a saída de Zeca. Aos 50 anos, Rodrigo Alvarez tem uma carreira diversificada no jornalismo, principalmente nos mais de 20 anos dedicados à Globo - tanto na rede aberta quanto na GloboNews.



Sua interação com Glenda tem sido mais suave e talvez menos íntima quanto parecia ser a de Zeca com ela. Isso, no entanto, não compromete em nada o desempenho da dupla.



Mesmo com quadros sendo inseridos, Glenda e Rodrigo se impõem mesmo é na hora de noticiar os fatos mais importantes do dia.



Ela então, envolvida por décadas com produções esportivas, esbanja uma segurança que impressiona.



Assim como Rodrigo, Glenda também tem 50 anos de idade e se tornou conhecida por ter passado mais de duas décadas como contratada da Globo.



Hoje, surpreende pela desenvoltura ao lidar com qualquer tipo de pauta, nas mais variadas editorias.



Concorrência

Em relação à audiência, os números estão sempre beirando os dois pontos. Às vezes, registra um pouco mais na média geral.



Em outras, estaciona em 1,5. Assim como o talento show culinário “MasterChef Brasil”, é possível acompanhar pela internet - só que sem o mesmo sucesso do programa ligado ao universo da gastronomia.



Um ponto que talvez desfavoreça demais o “Melhor da Noite” pode ser o próprio horário em que é exibido. No ar das 20h30 às 21h20, rivaliza principalmente com o “Jornal Nacional” e o folhetim “Renascer”, na Globo, e novelas inéditas e faixas de reprise da Record e do SBT.



Verdade seja dita: tradicionalmente, os brasileiros se acostumaram a ver teledramaturgia na faixa nobre. Projetos como o “Melhor da Noite” costumam se encaixar mais nas manhãs. E vale mencionar: nem todos que estão no ar atualmente ostentam profissionais com a bagagem de Glenda e Rodrigo Alvarez.



