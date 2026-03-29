Melhores do Ano 2026: veja quem são os vencedores do prêmio da Globo
Além da premiação, programa contou com apresentações de Marina Sena, Ivete Sangalo, Simone Mendes e Diego & Victor Hugo.
O prêmio Melhores do Ano de 2026 divulgou neste domingo, 29, os ganhadores referentes ao ano de 2025, em votação organizada pelo "Domingão Com Huck", da Globo.
Além da divulgação dos vencedores, houve apresentação musical por parte de Marina Sena, Ivete Sangalo, Simone Mendes e Diego & Victor Hugo.
O humorista Paulo Vieira foi o responsável pelo monólogo de abertura, com piadas citando o caso Vorcaro, o número de desistências do BBB 26, o início de William Bonner no Globo Repórter e mudanças na TV brasileira, dizendo que programas antigos de Xuxa e Silvio Santos "preparavam para a vida".
Por fim, fez uma brincadeira envolvendo o quadro De Volta Para Minha Terra, de Gugu Liberato, e o presidente dos EUA, Donald Trump.
Luciano Huck chamou Tony Ramos para apresentar o Momento Saudade, quadro ao estilo In Memoriam, relembrando profissionais do audiovisual que morreram recentemente (confira todos os nomes mais abaixo).
Os destaques do prêmio Melhores do Ano em 2026
A novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, que ainda está indo ao ar na Globo, venceu na principal categoria do prêmio Melhores do ano, a de Melhor Novela. Grazi Massafera, Murilo Benício, Paolla Oliveira, Alexandre Nero, Dira Paes e Jaffar Bambirra levaram a melhor nas categorias de atuação.
Confira abaixo a lista de categorias com todos os indicados e vencedores (em negrito) do prêmio Melhores do Ano 2026.
Os indicados e vencedores do prêmio Melhores do Ano em 2026
Jornalismo
César Tralli, do Jornal Nacional (vencedor)
Maju Coutinho, do Fantástico
Poliana Abritta, do Fantástico
Ator de Série
Ailton Graça, o Luisão de Pablo e Luisão
Jaffar Bambirra, o Téo de Dias Perfeitos (vencedor)
Otávio Müller, o Pablo de Pablo e Luisão
Profissional do Esporte
Alex Escobar
Everaldo Marques
Fred Bruno (vencedor)
Atriz de Série
Alice Wegmann, a Raíssa de Rensga Hits
Dira Paes, a Conceição de Pablo e Luisão (vencedora)
Julia Dalavia, a Clarice de Dias Perfeitos
Série do Ano
Dias Perfeitos
Pablo e Luisão (vencedora)
Raul Seixas: Eu Sou
Ator coadjuvante
Cauã Reymond, o César de Vale Tudo
Eduardo Sterblitch, o Alfredo de Garota do Momento
Marcello Novaes, o Jaques de Dona de Mim
Pedro Novaes, o Leonardo de Três GraçasAlexandre Nero, o Marco Aurélio de Vale Tudo (vencedor)
Atriz coadjuvante
Alice Carvalho, a Otília de Guerreiros do Sol
Belize Pombal, a Consuelo de Vale Tudo
Maisa, a Bia de Garota do Momento
Paolla Oliveira, a Heleninha de Vale Tudo (vencedora)
Suely Franco, a Rosa de Dona de Mim
Humor
Paulo Vieira
Rafael Portugal
Tata Werneck (vencedora)
Ator de novela
Murilo Benício, o Santiago Ferette de Três Graças (vencedor)
Pedro Novaes, o Beto de Garota do Momento
Sergio Guizé, o Candinho de Êta Mundo Melhor!
Thomás Aquino, o Josué de Guerreiros do Sol
Tony Ramos, o Abel de Dona de Mim
Música do Ano
Energia de Gostosa - Ivete Sangalo
Lembrei de Nós - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Me Ama ou Me Larga - Simone Mendes (vencedora)
P do Pecado - Grupo Menos é Mais e Simone Mendes
Tubarões - Diego & Victor Hugo
Atriz de novela
Bella Campos, a Maria de Fátima de Vale Tudo
Debora Bloch, a Odete Roitman de Vale Tudo
Duda Santos, a Beatriz de Garota do Momento
Grazi Massafera, a Arminda de Três Graças (vencedora)
Taís Araujo, a Raquel de Vale Tudo
Novela
Garota do Momento
Três Graças (vencedora)
Vale Tudo
Revelação do Ano (entregue na semana anterior)
Alana Cabral, a Joélly de Três Graças (vencedora)
Belo, Misael de Três Graças
Gabriela Loran, a Viviane de Três Graças
L7nnon, o Ryan de Dona de Mim
Ricardo Teodoro, o Olavinho de Vale Tudo
‘Momento Saudade’ do Melhores do Ano em 2026
A homenagem ao estilo In Memoriam do Oscar feita pelo Domingão Com Huck relembrou os seguintes nomes que morreram recentemente:
Dennis Carvalho
Preta Gil
Haroldo Costa
Manoel Carlos
Lucia Alves
Arlindo Cruz
Cacá Diegues
Bira Presidente
Gerson Brenner
Nana Caymmi
Jards Macalé
Berta Loran
Hermeto Pascoal
Lô Borges
Sebastião Salgado
Cristina Buarque de Hollanda
Jaguar
Titina Medeiros
Luis Fernando Verissimo
Maria Ribeiro
Angela Ro Ro
Wilson Aragão
Roberto Marquis
Roberto Duailibi
Teuda Bara
Marquinhos Abdalla
Léo Batista
Ney Latorraca
Francisco Cuoco
Juca de Oliveira