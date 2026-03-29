A- A+

TELEVISÃO Melhores do Ano 2026: veja quem são os vencedores do prêmio da Globo Além da premiação, programa contou com apresentações de Marina Sena, Ivete Sangalo, Simone Mendes e Diego & Victor Hugo.

O prêmio Melhores do Ano de 2026 divulgou neste domingo, 29, os ganhadores referentes ao ano de 2025, em votação organizada pelo "Domingão Com Huck", da Globo.

Além da divulgação dos vencedores, houve apresentação musical por parte de Marina Sena, Ivete Sangalo, Simone Mendes e Diego & Victor Hugo.

O humorista Paulo Vieira foi o responsável pelo monólogo de abertura, com piadas citando o caso Vorcaro, o número de desistências do BBB 26, o início de William Bonner no Globo Repórter e mudanças na TV brasileira, dizendo que programas antigos de Xuxa e Silvio Santos "preparavam para a vida".



Por fim, fez uma brincadeira envolvendo o quadro De Volta Para Minha Terra, de Gugu Liberato, e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Luciano Huck chamou Tony Ramos para apresentar o Momento Saudade, quadro ao estilo In Memoriam, relembrando profissionais do audiovisual que morreram recentemente (confira todos os nomes mais abaixo).

Os destaques do prêmio Melhores do Ano em 2026

A novela Três Graças, de Aguinaldo Silva, que ainda está indo ao ar na Globo, venceu na principal categoria do prêmio Melhores do ano, a de Melhor Novela. Grazi Massafera, Murilo Benício, Paolla Oliveira, Alexandre Nero, Dira Paes e Jaffar Bambirra levaram a melhor nas categorias de atuação.

Confira abaixo a lista de categorias com todos os indicados e vencedores (em negrito) do prêmio Melhores do Ano 2026.

Os indicados e vencedores do prêmio Melhores do Ano em 2026



Jornalismo

César Tralli, do Jornal Nacional (vencedor)

Maju Coutinho, do Fantástico

Poliana Abritta, do Fantástico



Ator de Série

Ailton Graça, o Luisão de Pablo e Luisão

Jaffar Bambirra, o Téo de Dias Perfeitos (vencedor)

Otávio Müller, o Pablo de Pablo e Luisão



Profissional do Esporte

Alex Escobar

Everaldo Marques

Fred Bruno (vencedor)



Atriz de Série

Alice Wegmann, a Raíssa de Rensga Hits

Dira Paes, a Conceição de Pablo e Luisão (vencedora)

Julia Dalavia, a Clarice de Dias Perfeitos



Série do Ano

Dias Perfeitos

Pablo e Luisão (vencedora)

Raul Seixas: Eu Sou

Ator coadjuvante

Cauã Reymond, o César de Vale Tudo

Eduardo Sterblitch, o Alfredo de Garota do Momento

Marcello Novaes, o Jaques de Dona de Mim

Pedro Novaes, o Leonardo de Três GraçasAlexandre Nero, o Marco Aurélio de Vale Tudo (vencedor)

Atriz coadjuvante

Alice Carvalho, a Otília de Guerreiros do Sol

Belize Pombal, a Consuelo de Vale Tudo

Maisa, a Bia de Garota do Momento

Paolla Oliveira, a Heleninha de Vale Tudo (vencedora)

Suely Franco, a Rosa de Dona de Mim



Humor

Paulo Vieira

Rafael Portugal

Tata Werneck (vencedora)



Ator de novela

Murilo Benício, o Santiago Ferette de Três Graças (vencedor)

Pedro Novaes, o Beto de Garota do Momento

Sergio Guizé, o Candinho de Êta Mundo Melhor!

Thomás Aquino, o Josué de Guerreiros do Sol

Tony Ramos, o Abel de Dona de Mim

Música do Ano

Energia de Gostosa - Ivete Sangalo

Lembrei de Nós - João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Me Ama ou Me Larga - Simone Mendes (vencedora)

P do Pecado - Grupo Menos é Mais e Simone Mendes

Tubarões - Diego & Victor Hugo



Atriz de novela

Bella Campos, a Maria de Fátima de Vale Tudo

Debora Bloch, a Odete Roitman de Vale Tudo

Duda Santos, a Beatriz de Garota do Momento

Grazi Massafera, a Arminda de Três Graças (vencedora)

Taís Araujo, a Raquel de Vale Tudo

Novela

Garota do Momento

Três Graças (vencedora)

Vale Tudo

Revelação do Ano (entregue na semana anterior)

Alana Cabral, a Joélly de Três Graças (vencedora)

Belo, Misael de Três Graças

Gabriela Loran, a Viviane de Três Graças

L7nnon, o Ryan de Dona de Mim

Ricardo Teodoro, o Olavinho de Vale Tudo

‘Momento Saudade’ do Melhores do Ano em 2026

A homenagem ao estilo In Memoriam do Oscar feita pelo Domingão Com Huck relembrou os seguintes nomes que morreram recentemente:



Dennis Carvalho

Preta Gil

Haroldo Costa

Manoel Carlos

Lucia Alves

Arlindo Cruz

Cacá Diegues

Bira Presidente

Gerson Brenner

Nana Caymmi

Jards Macalé

Berta Loran

Hermeto Pascoal

Lô Borges

Sebastião Salgado

Cristina Buarque de Hollanda

Jaguar

Titina Medeiros

Luis Fernando Verissimo

Maria Ribeiro

Angela Ro Ro

Wilson Aragão

Roberto Marquis

Roberto Duailibi

Teuda Bara

Marquinhos Abdalla

Léo Batista

Ney Latorraca

Francisco Cuoco

Juca de Oliveira

Veja também