Melhores memes de 2023: Livramento, sukin de murucuja, fake natty, velório da cuca e mais

A- A+

Com a noite de Ano Novo se aproximando, chegou o momento de relembrar os memes que deram o que falar ao longo de 2023. Separamos alguns dos principais virais do ano, do livramento de Bruna Marquezine ao velório da cuca no programa de Ana Maria Braga.

Confirma os melhores memes do ano:

Livramento

O programa "De frente com Blogueirinha" foi uma fonte infinita de memes ao longo do ano, com participações divertidíssimas de entrevistadas como Anitta, Luísa Sonza, Pabllo Vittar e mais. Mas nenhum momento movimentou tanto a internet quando o momento em que a Blogueirinha pede para Bruna Marquezine citar "um livramento". A risada da atriz foi tão boa que, imediatamente, todo mundo associou a seu ex-namorado, o jogador de futebol Neymar. Um momento que já faz parte da história da internet brasileira.

Sukin de murucuja



Sextou com sukin de murucuja pic.twitter.com/1TmZfsJ9Oa — Kevin O Chris (@KevinOChris) May 19, 2023



Quem não viu o vídeo do "sukin de murucuja" pelo menos 500 vezes viveu errado a internet brasileira em 2023. O vídeo do influenciador mirim Arthur Pires tomando se suquinho de maracujá ao som de "Caiu no meu papinho já era", de Kevin o Chris e MC Caja, viralizou como poucos vídeos ao longo do ano. O próprio Kevin o Chris compartilhou o vídeo.

Velório da cuca



simplesmente o velório de uma CUCA pic.twitter.com/sv8neTDDkD — Glainá Boucinha • (@bjodaglai) September 20, 2023



A cena de Duda Beat consolando Luísa Sonza diante de uma emocionada Ana Maria Braga e sua mesa de cafã da manhã ficará para sempre marcada na mente do brasileiro. O momento aconteceu no dia em que Luísa revelou para a "mãe do Louro José" que foi traída pelo ex-namorado Chico Moedas, que pouco tempo antes havia sido homenageado pela cantora com o hit "Chico".

"Escrito nas estrelas"



A MARCIA FU VOLTOU A CANTAR “ESCRITO NAS ESTRELAS” pic.twitter.com/PlL7uzIdta — JV (@jvve31) December 21, 2023



A ex-jogadora de vôlei Márcia Fu pode não ter conquistado o reality "A fazenda", tendo que se contentar com a medalha de bronze. Ela, no entanto, foi a participante que mais viralizou na internet, fazendo até um hit dos anos 1980 reaparecer nas paradas: "Escrito nas estrelas", de Tetê Espíndola. A atleta cantou a música inúmeras vezes na casa e virou meme nas redes.

"Eu não tolerarei"



Tente falar "não tolerarei" cinco vezes rapidamente... Difícil, não? Não para Erika Hilton que viralizou por causa de sua "dicção de milhões" em pronunciamentos na Câmara e em entrevistas. A deputada virou meme por sua fala sempre na velocidade 2 e por falar com perfeição palavras complicadas.

"Attenzione, pickpocket"

A italiana Monica Poli, de 57 anos, virou meme ao patrulhar as ruas de Veneza alertando as pessoas de batedores de carteira. Ela é a voz inconfundível por trás dos vídeos "attenzione, pickpocket" ("atenção, batedores de carteira", na tradução literal). Ela faz parte de um grupo chamado Cittadini Non Distratti (cidadãos não distraídos), cujos integrantes percorrem a cidade gritando com pessoas que acreditam ser ladrões tentando furtar carteiras, passaportes e outros objetos dos bolsos de transeuntes.

O grupo é ativo há décadas, mas recentemente criou contas no TikTok e Instagram, onde milhares de pessoas seguem, pela voz inconfundível de Poli. Seus gritos de "Attenzione, borseggiatrici! Attenzione, pickpocket!" já viraram meme. Sua voz já chegou a ser remixada para figurar em uma faixa de dance music.

"Cês tão rindo, né?"





O "BBB" é sempre uma boa fonte de memes e em 2023 não foi diferente. O programa rendeu um divertido meme já em sua primeira prova, com Bruna Griphao falando seu tradicional "cês tão rindo, né?" Além de amplamente reproduzido na internet, o meme gerou derivações, com a atriz sendo comparada com personagens da animação "A fuga das galinhas".

"Sangue de Maria Bonita"



GRAVE! Quem é o dono do bordão 'Sangue de Maria Bonita': Marília ou Fred Nicácio? #BBBAEliminação #BBB23 #RedeBBB



FRED NO MULTISHOW pic.twitter.com/RvP9kEraFf — Multishow (@multishow) March 22, 2023



Também do "BBB 23" veio a inesquecível frase "você tem sangue de Maria Bonita?", imortalizada por Fred Nicácio. O brother repetiu a frase para Domitila e Marília, que tentou revindicar a autoria do meme ao sair da casa.

"Fake natty"

O nutricionista Rodrigo Góes viralizou nas redes sociais em 2023 ao julgar o shape de famosos como Padre Marcelo Rossi, Marcos Mion, Hulk e muitos outros, passado até por personagens fictícios como Wolverine e Ken, de "Barbie".

Sempre após um veredito mesclando palavras em inglês e português, ele sentencia o famoso como "natural" ou "fake natty", que é aquele que se utilizou de substâncias para conseguir ficar bombado.

Calvo do Campari



O CALVO DO CAMPARI NÃO SAI COM MULHER QUE ASSISTE BARBIE pic.twitter.com/s63qlAoyCV — Giovana Fagundes (@giovanafagund3s) July 27, 2023



O coach 'Red Pill' Thiago Schutz, apelidado na internet como o 'calvo do Campari" virou meme por suas opiniões sobre o direito dos homens em participações em podcasts ou declarações nas redes sociais. Ele, inclusive, chegou a falar que não se relacionaria com mulher que assistissem ao filme da "Barbie".

Milho de Larissa Manoela



a felicidade da larissa manoela comendo um milho que a maisa fez o pix pic.twitter.com/L12kpcl7lD — Alisson Nobrien (@alissonnobrien) August 13, 2023



Uma das maiores influenciadoras de sua geração, Larissa Manoela surpreendeu a todos ao revelar em entrevista que todo seu dinheiro era controlado pelos pais e que ela chegou a ter que implorar ao pai para mandar dinheiro para ela comprar um milho na praia. A situação, é claro, virou meme nas redes.

"Eu vou tomar um tacacá"



EU VOU TOMAR UM TACACÁ! "Voando Pro Pará" de @Joelma recebeu 117 mil reproduções em sua última atualização do Spotify.



— Este se tornou o novo maior dia de streams da canção que conta com 10.853M plays.pic.twitter.com/dE5fqIMnCy — Joelma Updates (@JoelmaUpdates) December 24, 2023



O hit "Voando pro Pará", de Joelma, ficou preso na cabeça dos brasileiros neste final de ano, especialmente o trecho que diz "eu vou tomar um tacacá". A música viralizou tanto que Joelma fez campanha comercial de um refrigerante parodiando sua própria canção. E até versão japonesa o hit ganhou na internet.

"Se andar fosse bom carteiro não morria"



Médicos: “fazer caminhada é bom para a saúde.”



Zeca Pagodinho: “se andar fosse bom o carteiro não morria.” pic.twitter.com/x1OikdyQEz — a obscena senhora D(an) ‍️‍ (@danielbarbosa_) December 6, 2023



Zeca Pagodinho é um patrimônio nacional. E disso ninguém duvida. Em conversa recente com Pedro Bial, o músico viralizou ao falar sobre sua rotina de não fazer exercícios. "Se andar fosse bom carteiro não morria", decretou o artista.

"Quais os seus pronomes?"



meu pronome é Atlético Mineiro pic.twitter.com/sx7pnZGHdy — raul luz (@luzraul_) October 21, 2023





O influenciador Matheus Mazzafera viralizou nas redes após perguntar para famosos em um evento quais seriam seus pronomes. As respostas passaram bem longe de ele/dele ou ela/dela. Gabi Martins, por exemplo, disse que seu pronome era "Atlético Mineiro". Vencedora do "BBB 23", Amanda Meirelles revelou que seu pronome era "Amandinha". Já Mileide Mihaile disse que era "valente", enquanto que Val Marchiori surpreendeu ao dizer que o seu é "hello".

"Hoje eu sou lagosta"



jojo toddynho - lagosta pic.twitter.com/jeDU81Jp1o — Todes No Acervo (@todesnoacervo) September 23, 2023



Jojo Toddynho é dona de frases maravilhosas. E a cantora por trás do hit "Que tiro foi esse?" viralizou nas redes por uma fala durante participação em programa do GNT. "Eu já fui piranha. Hoje eu sou lagosta. Só come quem pode!", soltou Jojo.

Veja também

TELEVISÃO Em "Elas por Elas", Valentina Herszage fala de trajetória ascendente na TV