SHOW Melim apresenta show "Quintal", nesta quarta(6), no Teatro Guararapes A turnê do trio de irmãos é baseada no mais recente álbum e embala a véspera de feriado no Teatro Guararapes

A véspera de feriado no Recife vai contar com show em família. De volta à capital pernambucana hoje (6), o trio de irmãos Melim se apresentará no Teatro Guararapes, a partir das 20h. Os gêmeos Diogo e Rodrigo e a caçula Gabi trazem a turnê “Quintal”, na qual cantarão músicas do álbum lançado neste ano e alguns sucessos da carreira, como “Meu abrigo”, “Ouvi dizer” e “Gelo”.



Juntos como um trio desde 2016, os irmãos Melim começaram a dar os primeiros passos artísticos por caminhos distintos. Nascidos em Niterói, Rio de Janeiro, os irmãos desenvolveram o gosto pela música desde a infância, com estímulos dos pais. Um teclado foi o primeiro instrumento que ganharam de presente, assim como aulas de música, para aperfeiçoar o que já era, naturalmente, uma vocação deles. Rodrigo e Diogo formaram uma banda de pop-rock; enquanto Gabi, aos 15 anos de idade, começou cantando samba.

Deu-se a trinca

Em 2015, convidada para cantar no Festival de Música de Canela, no Rio Grande do Sul, Gabi resolveu chamar os irmãos Diogo e Rodrigo para se apresentarem com ela. Foi a partir daí que começaram a insinuar a ideia e o desejo de formarem um trio. Uniram forças, inspirações e composições e começaram a divulgar seu trabalho nas redes sociais. A repercussão chamou a atenção dos produtores do programa Superstar, reality de competição musical da Globo, e os irmãos fizeram sua primeira aparição em rede nacional, em 2016.



Melim não chegou a ganhar a competição - foram eliminados na semifinal -, mas as aparições na tevê renderam um contrato com a gravadora Universal Music e o lançamento do EP “Melim”, em 2017. Entre as canções, o hit “Meu abrigo”, que, na época, alcançou o topo de plays no Spotify Brasil e figurou em listas como a da revista Billboard. Em 2018, veio o primeiro álbum, também homônimo. Daí pra frente, os irmãos se tornaram queridinhos do pop brasileiro.

Reconhecimento entre famosos

Com uma música com influência escancaradamente pop e MPB, Melim transita com facilidade no cenário musical brasileiro. Já receberam afagos de nomes como Nando Reis, Ivete Sangalo e Sandy, e já fizeram feats com Lulu Santos, Saulo Fernandes e Projota.



De 2018 pra cá, Melim recebeu diversas indicações a prêmios na música, incluindo duas vezes o Grammy Latino - Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa (2020), pelo EP “Eu feat você”; e Melhor Canção em Língua Portuguesa (2021), com “Amores e flores”, do álbum homônimo.

“Quintal”

O mais recente álbum do grupo foi lançado em janeiro deste ano. São 17 faixas e diversas participações especiais, como Emicida, Natiruts, Duda Beat, Vitão e Vitor Kley, além de registros em audiovisual das canções. Segundo o trio, as canções trazem a ideia de uma viagem para dentro de si.



“As músicas falam sobre positividade, autorreflexão, ansiedade, amor, empoderamento e união. Criamos o conceito das portas em todos os clipes para representar e exaltar a diferença de cada música e ambiente”, explicou Rodrigo Melim. Do repertório de “Quintal”, Melim cantará no show de hoje “Mapa”, “Borboleta”, “Sunshine” e “Fora de Área”.



Os ingressos para o show estão divididos nos setores "Plateia", "Balcão" e "Plateia Especial", e custam a partir de R$ 65 (meia entrada) e estão disponíveis no site Sympla ou na bilheteria do Teatro Guararapes.

SERVIÇO

Show de Melim

Quando: Hoje, a partir das 20h

Onde: Teatro Guararapes/Centro de Convenções de Pernambuco | Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda

Ingressos: a partir de R$ 65, à venda no Sympla e na bilheteria do teatro

