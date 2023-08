Melim grava primeiro DVD e traz novidades para show no Recife, em setembro

A- A+

A banda Melim deu um passo importante na carreira, no último sábado (19), em São Paulo: a gravação do primeiro DVD dos irmãos, Gabi, Diogo e Rodrigo. Com um repertório repleto de sucessos, o setlist fez uma viagem por toda a trajetória do trio, que acumula ao longo dos anos três álbuns, um disco e dois EPs, reunindo canções como “Peça felicidade” e “Hipnotizou”, do início da carreira, até os hits “Meu abrigo”, “Ouvi Dizer”, “Gelo” e “Eu feat você”.

Após o DVD, Recife marca o retorno da turnê Quintal pelo Brasil, após passagens também por Portugal. A apresentação acontecerá no dia 6 de setembro, no Teatro Guararapes, e reúne, além dos principais sucessos, gravados no novo projeto, músicas como “Mapa”, “Borboleta” e “Voa Voa”, além de “Tão Raro” , “Alegria” ,” Teto de Estrelas” e “ Onda do Mar”.

“As músicas falam sobre positividade, auto-reflexão, ansiedade, amor, empoderamento e união. Criamos o conceito das portas em todos os clipes para representar e exaltar a diferença de cada música e ambiente”, diz Rodrigo Melim.

Com assinatura local da Agittos Promoções, a apresentação da banda Melim no Recife conta com opções de ingressos para ‘Plateia’, ‘Balcão’ e ‘Plateia Especial’, e custam a partir de R$ 60 (meia entrada). As entradas podem ser adquiridas no site Sympla ou na Bilheteria do Teatro Guararapes.

Veja também

TELEVISÃO Tata Werneck brinca com vestido repetido em novela: 'Só cabe nos meus peitos'