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Famosos Melody cancela show na véspera de festa de 15 anos e aniversariante se revolta; entenda Contrato foi fechado há um ano e justificativa dada pela cantora foi contestada pela mãe da debutante

A cantora Melody, 19 anos, voltou a ser assunto nas redes sociais após polêmica gerada por cancelamento de um show, que aconteceria nesta sexta-feira (6), em uma festa de 15 anos. A artista teria comunicado a ausência com menos de 24h antes do evento.



A aniversariante, Jessica, gravou um vídeo aos prantos ao lado da mãe, Francisca Maria de Sousa, criticando o cancelamento. "Quanto vale o meu sonho para você? Porque pra Melody não vale nada. Simplesmente faltam 24h para minha festa e ela falou que não vai vir mais. Ela era a atração confirmada, mas disse que não vai vir mais, porque ela marcou outro show no mesmo dia", protestou a jovem.

Francisca, mãe da debutante, também apareceu no vídeo para detalhar a situação. "Deixa eu explicar. A gente fez o contrato com a Melody já tem um ano e, simplesmente, o empresário dela, que deve ser uma pessoa irresponsável, pegou outro show no mesmo dia do aniversário da Jessica. Agora, ela liga para falar que não vai vir e se eu não quero que ela venha no sábado aqui em casa".

"Por que eu quero ela aqui em casa? A gente contratou ela, foi caro, para ela estar no aniversário da Jessica. A gente já passou por vários bocados com eles. Pagamos a mais do que estava no contrato para contratar jatinho e, agora, a desculpa dela é que está com medo de entrar no jatinho. Isso é coisa de profissional?", questionou.

Melody se posiciona

Após o vídeo de Jessica viralizar nas redes sociais, a cantora Melody se pronunciou por meio de um vídeo. A artista explicou que cancelou o show por conta do transporte. "Não sei se vocês viram, mas esses dias caiu um jato e, além disso, eu estava falando com a empresa de táxi aéreo e eles me falaram que o tempo não seria bom voar, porque seria chuvoso", começou.

"Juntando essas duas coisas, eu realmente fiquei com medo e estou com medo mesmo de entrar no jato. Estou com muito medo e, dito isso, eu liguei para a mãe dela e tentei conversar de todas as formas. Estou à disposição de vocês, mudei toda a minha agenda, investi o dobro do cachê que eles estão me pagando só com essa mudança de logística, eu fretei um jato, só que a questão é que estou com medo", completou.

A artista disse, ainda, que se ofereceu para ir à casa de Jessica e passar o aniversário com ela, para tentar compensar a ausência na festa. "Elas falaram para mim que não teria como, que era isso ou não isso. Gente, eu estou super à disposição para ir, quero ir demais. Estamos tentando arrumar um jeito de ir, um avião maior, porque se fosse um voo comercial, com certeza, eu iria, só que não tem para chegar a tempo da festa dela", disse a cantora.





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