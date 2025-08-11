A- A+

Faixa de Gaza Membros do U2 publicam cartas condenando ação de Israel em Gaza: "Todos estão horrorizados" "Todos estão horrorizados há muito tempo com o que está acontecendo em Gaza", destaca comunicado compartilhado nas redes sociais

Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr., membros da popular banda U2, se manifestaram através de quatro comunicados individuais sobre o conflito entre Israel e Gaza. Os textos foram compartilhados nas redes sociais e no site oficial do grupo irlandês, com a mensagem: "Todos estão horrorizados há muito tempo com o que está acontecendo em Gaza, mas o bloqueio da ajuda humanitária e os planos para uma tomada militar da cidade de Gaza levaram o conflito a um território desconhecido. Não somos especialistas na política da região, mas queremos que nosso público saiba qual é a nossa posição".

Líder do grupo, Bono foi o responsável por publicar o texto mais longo. O vocalista vinha sendo alvo de críticas dos fãs engajados da banda por ter emitido uma nota criticando o ataque do Hamas contra Israel no 7 de outubro de 2023, mas ter se mantido em silêncio desde então. Agora, o música emite sua opinião condenando a política de Benjamin Netanyahu na região.

"Sabemos que o Hamas usa a fome como arma na guerra, mas agora Israel também o faz e sinto repulsa pelo fracasso moral. (...) O governo de Israel não é a nação de Israel, mas o governo de Israel liderado por Benjamin Netanyahu hoje merece nossa condenação categórica e inequívoca", afirmou Bono.

O músico continuou: "Nossa banda se solidariza com o povo da Palestina, que verdadeiramente busca um caminho para a paz e a coexistência com Israel, e com sua legítima e legal reivindicação por um Estado. Nos solidarizamos com os reféns restantes e imploramos que alguém racional negocie sua libertação."

O guitarrista The Edge também foi crítico a Netanyahu, escrevendo uma série de questões ao primeiro-ministro israelense. "Você não vê que quanto mais isso continuar, mais o estado de Israel corre o risco de ficar isolado, menosprezado e lembrado não como um refúgio contra a perseguição, mas como um estado que, quando provocado, perseguiu sistematicamente uma população civil vizinha?", publicou.

Clayton, baixista do U2, reforçou que Israel deveria se preocupar mais em "preservar as vidas de civis" no conflito em Gaza, enquanto que o baterista, Mullen, se revoltou com o atual estado da guerra: "Para dizer o óbvio, matar civis inocentes de fome como arma de guerra é desumano e criminoso."

Veja também