A- A+

Humor Memes transformam Vini Jr. e Haaland em 'As branquelas' antes de Brasil x Noruega na Copa do Mundo Produções recriam cenas icônicas da comédia de 2004 usando inteligência artificial e aproveitando a expectativa pelo duelo das oitavas

No vasto gramado da internet, Brasil e Noruega já entraram em campo faz tempo. A poucos dias do confronto entre as seleções pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026 — em partida decisiva no próximo domingo (5), às 17h , uma enxurrada de vídeos produzidos com inteligência artificial transforma Vini Jr. e Erling Haaland nos improváveis protagonistas de "As branquelas" (2004).

Nas montagens em vídeo, os dois craques aparecem com os traços das icônicas irmãs Wilson, interpretadas por Marlon e Shawn Wayans na comédia que, desde os anos 2000, faz sucesso no Brasil, a produção já foi exibida, ad nauseam, em canais da TV aberta. Há versões em que Vini Jr. e Haaland trocam olhares desafiadores, recriam cenas clássicas do filme e até parecem prontos para disputar não uma vaga nas quartas de final, mas o título de melhor socialite dos Hamptons.

A escolha da referência não é por acaso. Embora seja uma produção americana, "As branquelas" conquistou um status quase folclórico no Brasil. O longa atravessou gerações, virou fonte inesgotável de memes e fornece, até hoje, um repertório de frases e cenas que a internet brasileira recicla sempre que encontra uma oportunidade.

O fenômeno é tão singular que o próprio Marlon Wayans comentou recentemente o carinho quase incomparável dos brasileiros pelo filme. O ator disse se surpreender com a devoção nacional à comédia, que, mais de duas décadas após o lançamento, continua encontrando novas vidas.

Mas, afinal, qual a história de "As branquelas"? A trama acompanha os agentes do FBI Kevin e Marcus Copeland, que veem suas carreiras ameaçadas após uma missão fracassada. Para evitar um escândalo, eles assumem a identidade de duas jovens herdeiras da alta sociedade que sofreram um pequeno acidente antes de um grande evento nos Hamptons.

Disfarçados, com próteses, maquiagem e perucas —, os irmãos precisam convencer todos ao redor de que são as socialites, enquanto tentam solucionar um caso de sequestros que ronda a elite local. A combinação de humor físico, situações absurdas e personagens caricatos transformou a comédia num fenômeno de popularidade, especialmente entre o público brasileiro.

Onde assistir Brasil x Noruega?

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo e no SporTV. O torcedor também poderá acompanhar o jogo pelo Globoplay, pela CazéTV, pelo SBT e pela N Sports.

O Brasil chega embalado após a vitória de virada sobre o Japão, enquanto a Noruega garantiu a classificação ao eliminar a Costa do Marfim. Além da vaga nas quartas de final, o duelo colocará frente a frente duas seleções com um histórico curioso: os noruegueses nunca perderam para o Brasil em quatro confrontos disputados.

Veja também