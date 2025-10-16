A- A+

Google Arts & Cultura Memória da Eletricidade lança mostra digital sobre a Exposição Nacional de 1908 A exposição reúne imagens raras e pouco conhecidas do evento que marcou o centenário da abertura dos portos e projetou ao mundo a imagem de um Brasil moderno e industrializado

Memória da Eletricidade/Nacional - A Memória da Eletricidade apresenta sua nova mostra digital, "A Exposição Nacional de 1908", disponível na plataforma Google Arts & Culture. A exposição reúne imagens raras e pouco conhecidas do evento que marcou o centenário da abertura dos portos e projetou ao mundo a imagem de um Brasil moderno e industrializado.

O público poderá conhecer fotografias históricas de alguns dos principais pavilhões e palácios erguidos para a ocasião, como o Palácio dos Estados, o Palácio das Indústrias e as representações de diferentes províncias e instituições brasileiras. As imagens revelam a grandiosidade arquitetônica e o espírito de progresso que marcaram o evento, considerado um divisor de águas na história urbana e cultural do Rio de Janeiro

A mostra traz ainda uma entrevista exclusiva com a arquiteta e museóloga Ruth Levy, autora do livro Entre palácios e pavilhões: a arquitetura efêmera da Exposição Nacional de 1908, que estudou por anos a história e o legado da solenidade. Seu olhar especializado ajuda o público a compreender a importância simbólica e estética dessa exposição que apresentou ao mundo um Brasil em transformação.

Com curadoria e tratamento técnico realizados pela equipe da Memória da Eletricidade, a iniciativa reafirma o compromisso da instituição em divulgar acervos de grande relevância histórica e promover o acesso público ao patrimônio documental do país.

Ao disponibilizar esse conteúdo em ambiente digital, a Memória da Eletricidade amplia o alcance de seu acervo e reforça sua missão de preservar e difundir a memória do setor elétrico e da sociedade brasileira, inspirando novas gerações a refletirem sobre o passado, o presente e o futuro do desenvolvimento nacional.

Acesse "A Exposição Nacional de 1908", percorra os núcleos e veja como 1908 ainda ilumina o nosso presente. Não se esqueça de seguir a Memória da Eletricidade na plataforma para acompanhar esse e outros lançamentos.

Sobre a Memória da Eletricidade

A Memória da Eletricidade é uma instituição sem fins lucrativos dedicada à preservação e difusão da história do setor elétrico brasileiro. Desde 1986, realiza projetos de pesquisa histórica, conservação de acervos, produção de publicações e coleta de relatos de história oral, promovendo o conhecimento sobre a trajetória e os desafios da energia no Brasil. Seu acervo reúne milhares de documentos, fotografias, vídeos e registros sonoros que contam a evolução do setor elétrico e podem ser acessados gratuitamente pelo site www.memoriadaeletricidade.com.br

