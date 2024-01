A- A+

ESTREIA Memória de mulheres idosas em cartaz na Caixa Cultural do Recife; confira Documentário e espetáculo contam a história de nove mulheres com mais de 60 anos foram entrevistadas pela artista e comunicadora Natali Assunção

Nove mulheres com mais de 60 anos têm suas histórias como protagonistas do projeto da artista e comunicadora Natali Assunção, que ganha duas sessões gratuitas de estreia nesta semana, na Caixa Cultural do Recife, no Bairro do Recife. A diretora tem realizado uma pesquisa sobre memória e tempo, intitulada ''Contornos do Tempo'' que deu origem a quatro obras. O documentário ''Ensaio de memória'' estreia no dia 23 de janeiro, a partir das 20h e o espetáculo ''Ensaio do agora'' no dia 24 de janeiro no mesmo horário.

Natali entrevistou nove mulheres da terceira idade para que elas compartilhassem suas vivências e a partir dessas experiências, a artista pretende desvincular as pessoas idosas do cenário que muitas vezes são colocadas de invisibilidade, impotência e abandono.

Por isso a diretora coloca em evidência e propaga a narrativa de nove mulheres idosas com realidades diferentes, ainda que convirjam na temática estudada por Natali. Além do filme e espetáculo, a diretora vem desenvolvendo um ensaio fotográfico, chamado de ''Ensaio do efêmero'' e um livro ainda em construção.



Vale ressaltar que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio do Censo Demográfico de 2022, concluiu que a população acima de 65 anos em Pernambuco mais que dobrou nos últimos 42 anos.



Documentário

O filme “Ensaio da memória”, dirigido por Natali Assunção, apresenta mulheres que falam, sentem e pensam tempo e memória partilhando experiências em um tecer conjunto que aborda questões referentes a vivências, amor, sofrimento, sonhos e sociedade. Esse é um encontro entre a artista e essas mulheres em um processo de fala e escuta em um desvelar de camadas que diz sobre elas, mas também sobre nós.



Espetáculo

Já o espetáculo “Ensaio do agora” apresenta três atores que se encontram com as narrativas dessas mulheres e vivem uma experiência com direção e dramaturgia construídas pelo elenco que é composto por Analice Croccia, Domingos Júnior e Natali Assunção. A apresentação na Caixa cultural do Recife possibilita uma abertura de processo propondo a realização de um ensaio aberto dessa construção a fim de estabelecer uma troca entre público e artistas fomentando a formação de público, o debate sobre criação e temáticas abordadas e a partilha de uma pesquisa em diferentes linguagens que vem sendo desenvolvida na cidade.

Para que esse processo de troca se estabeleça o evento conta ainda com uma roda de diálogo após cada apresentação. Na terça, quem media a conversa é a pesquisadora, documentarista e mestra em Educação, Juliana Lima. No dia 24, quem media o diálogo é a atriz, historiadora, pesquisadora, dramaturga e produtora cultural HBlynda Morais, mestranda em Educação Contemporânea, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Serviço

Contornos do Tempo - Ensaio da memória

Quando: 23 de janeiro, 20h

Onde:Caixa Cultural do Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Recife Antigo

Acesso gratuito

Informações: (81) 99522-9881



Contornos do Tempo - Ensaio do agora

Quando: 24 de janeiro, 20h

Onde: Caixa Cultural do Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Recife Antigo

Acesso gratuito

Informações: (81) 99522-9881



