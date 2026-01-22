A- A+

Peça Memórias, afetos e ausências em cena "Saudade, Sentimento sem Tradução" é atração do Apolo na terça-feira (27), dentro do Janeiro de Grandes Espetáculos

Na próxima terça-feira (27), os atores pernambucanos Amanda Clélia, Beto Steremberg, Carlos Albuquerque, Lucas Barreto, Luiz Sebastião e Marcos Zé sobem ao palco do Teatro Apolo, às 19h45, para apresentarem “Saudade, Sentimento sem Tradução”, dentro da programação da 32ª edição do Janeiro de Grandes Espetáculos.

Com direção de Hyrlis Leuthier e dramaturgia concebida coletivamente, a peça, uma realização da Onz& Produções Artísticas, propõe uma imersão cênica em um dos sentimentos mais universais da experiência humana. A montagem mistura realismo e poesia para abordar memórias, afetos e ausências, apresentando personagens que transitam entre melancolia, leveza e beleza ao compartilhar histórias íntimas que se tornam coletivas.



“O espetáculo transforma memórias, ausências e afetos em cena, revelando a saudade como uma experiência profundamente humana e universal”, explica o ator Carlos Albuquerque. Já diretora Hyrlis Leuthier acrescenta que entre poesia e realismo, o espetáculo convida o público a reconhecer suas próprias saudades nas histórias íntimas e coletivas que atravessam o palco.

A peça procura revelar personagens complexos e paradoxais, que expõem suas feridas e delicadezas ao contarem suas histórias. Transformam a saudade em um reflexo íntimo e, ao mesmo tempo, coletivo. A saudade é discutida das mais diversas formas: saudade de um grande amor, de algo presente, de um filho que partiu e não volta mais. O espetáculo, portanto, trata-se de um convite: parar, recordar, sentir, mas, sobretudo, viver.

Serviço:

“Saudade, Sentimento sem Tradução”

Teatro Apolo

27 de janeiro (terça-feira)

19h45

R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Veja também