TURNÊ Men At Work anuncia turnê no Brasil, em 2026, e inclui Recife entre as cidades Show será em 8 maio de 2026, no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco

A banda australiana Men At Work, conhecida por sucessos nos anos 1980 – como “Down Under”, “Who Can It Be Now?”, “Overkill” –, tem uma turnê agendada no Brasil em 2026. Recife está entre as seis cidades incluídas no circuito.

Os australianos aportam por aqui no dia 8 de maio de 2026, para apresentação no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco.

Com mais de 30 milhões de discos vendidos e um Grammy de “banda revelação”, o grupo liderado por Colin Hay apresenta um repertório que combina pop rock, reggae e new wave.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir das 9h do dia 13 de outubro de 2025 (segunda-feira), no site Bilheteria Digital, nas bilheterias físicas do Centro de Convenções (1º piso) e lojas Esposende dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

A turnê do Men At Work também passará por São Paul (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Rio de Janeiro (RJ).

* Com informações da assessoria



