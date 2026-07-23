Menina que perdeu a mãe e foi entrevistada por Bianka Carvalho ganha supresa de Carlinhos Maia
Antonella, 8 anos, causou comoção ao falar sobre a morte da mãe; caso repercutiu nas redes sociais
Antonella, a pequena de 8 anos de idade que causou comoção durante entrevista à repórter da Globo, Bianka Carvalho, quando falou sobre a morte da mãe, segue reverberando País afora.
As imagens da menina em conversa com a jornalista rapidamente viralizaram nas redes sociais e chegaram em muita gente, inclusive no influenciador Carlinhos Maia, que proporcionou a ela uma surpresa.
Maia custeou a viagem de Antonella e do pai dela, o cantor Mercinho Farra, e recebeu os dois em sua casa, em São Paulo.
A preparação para receber a pernambucana foi compartilhada por ele nos stories do seu Instagram. Entre as imagens, balões e pratinhos cor de rosa, mini arranjo de flores e outros mimos fizeram parte do cenário para recepcionar a pequena e o pai.
Boneco da Disney
Demonstrando timidez, Antonella chegou com o pai à casa de Carlinhos Maia, carregando nas mãos um boneco da Disney, presente do influenciador.
Perguntada por ele se havia gostado da casa, ela de pronto respondeu: "Amei".
Ainda nos stories, Maia havia dito a seus funcionários que deixassem a pequena à vontade, e deixassem até ela ir para a piscina, caso ela desejasse.
"Antonella tá chegando com o pai dela. Recebam ela, colequem filme para ela assistir, de desenho, se ela quiser ir pra piscina, pode", pediu ele, antes de sair para a aula de tênis.
Entre as surpresas feitas a Antonella, presentes, inclusive um telefone celular, agradecido por ela com um abraço.
Emilli Vick
Fã declarada da mineira Emilli Vick, criadora de conteúdo digital, Antonella foi surpreendida com a visita dela que também foi à casa de Carlinhos Maia.
No momento em que Emilli chegou, Antonella, que estava assistindo a um vídeo da influenciadora junto ao pai. correu para os braços da mineira - o momento arrancou lágrimas do pai da pequena.
Para arremetar a supresa, a pernambucana ganhou uma mala repleta de produtos da criadora de conteúdo.
Ainda durante a visita de Emilli Vick, Antonella dançou ao lado dela enquanto seguia assistindo a um dos vídeos virais da influenciadora - que faz show em São Paulo neste domingo (26), e terá a menina como convidada especial.
O padre Antonio Maria também marcou presença no 'combo' de surpresas proporcionado por Carlinhos Maia. Antonella conheceu o religioso e foi abençoado por ele.