Menina de 9 anos viraliza ao cantar música de Michel Teló em The Voice Kids Alemanha; vídeo

A nova-hamburguense Lara Maria Adams Silva, de 9 anos, conquistou o público europeu ao participar da 11ª edição do The Voice Kids Alemanha, em abril, e chamou a atenção das redes sociais ao cantar a música “Ai se eu te pego”, do cantor Michel Teló.

Nas redes sociais, o vídeo em que a menina canta em português viralizou e ganhou a simpatia dos internautas. Lara mora em Schwetzingen, a cerca de 600 quilômetros de Berlim, e, além de dominar a língua portuguesa, fala também alemão e inglês com a família.

No programa, a jovem fez apenas duas apresentações. A primeira, no dia 14 de abril, quando entrou para o time do cantor Alvaro Soler após cantar “Hey, Soul Sister”. Depois, em 21 de abril, participou da segunda fase e cantou a música de Teló, mas não se classificou para as demais etapas.

"Quando eu estava no palco e Alvaro virou para mim, eu sabia que seria bom. Não fiquei emocionada, fiquei feliz" disse ela à imprensa alemã.

Após a apresentação, a avó de Lara, Berenice Adams, escreveu: “Mais uma vez nos emocionando e nos empolgando com seu talento, em sua brilhante apresentação. Que seu talento te traga cada vez mais alegria e encantamento”.

De acordo com a imprensa local, Lara faz aulas de balé e frequenta o clube de ginástica duas vezes por semana. No entanto, seu maior desejo é se tornar cantora. Apesar de não ter sido selecionada para ir às fases finais, ela garantiu que “foi uma experiência bem legal”.

