Famosos "Menina do bambu" se desculpa com Silvio Santos e diz que hoje é evangélica: "Quero zerar" Catarinense de 47 anos, Daiza Lazarte Barros ficou conhecida por fazer piada obscena, ainda criança, em programa de auditório, diante do apresentador

A "menina do bambu" decidiu revelar a própria identidade. Sim, quase 40 anos depois de ter participado, ainda criança, do extinto programa televisivo "Domingo no parque" — e de ter constrangido o apresentador Silvio Santos com uma piada obscena, o que a fez ficar conhecida na internet como "menina do bambu" —, Daiza Lazarte Barros veio a público, pela primeira vez, para se desculpar com o todo-poderoso do SBT.

Após uma investigação realizada pela emissora de São Paulo, a catarinense de 47 anos foi encontrada — e topou, não sem alguma hesitação, participar das gravações do especial de 60 anos do "Programa Silvio Santos". Hoje, Daiza tem formação em jornalismo, mas atua como missionária religiosa numa igreja evangélica no estado paulista.

"Nunca foi da minha vontade me manifestar. Há muitos anos, essa piada soa de forma engraçada. Mas vai contra os princípios que eu tenho", disse ela, durante a gravação do programa capitaneado por Patrícia Abravanel.

Relembre o momento

Em 1985, ao ser abordada por Silvio Santos no programa de auditório, Daiza perguntou: "Qual a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?". O apresentador tomou a palavra: "Lá vem besteira". E a criança respondeu: "O poste dá a luz em cima. A mulher dá à luz embaixo". Silvio Santos concordou, e logo indagou: "E o bambu?". Ao que a menina disse: "Enfia no teu c*".

Para Patrícia Abravanel, Daiza contou que, à época, tinha apenas 8 anos e vivia repetindo aquilo que ouvia dos outros. Após a situação, a garota levou uma bronca homérica da mãe e também da professora que havia organizado a excursão com estudantes da escola para integrar a plateia do programa. "Agora quero zerar isso", ela disse, sem esconder a timidez.

"Já tive um processo judicial por conta disso, porque começaram a usar a minha imagem e meu nome. Precisei entrar com um processo, em segredo de Justiça, para que ninguém utilizasse minha imagem sem autorização. Por conta disso, eu me resguardei durante todos esses anos. Mas chegou o momento de dar um fim", relatou ela, que é casada com ex-pugilista Lino Barros, com quem tem uma filha.

