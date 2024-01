A- A+

CINEMA 'Meninas malvadas' tem primeiro fim de semana melhor que original de 2004, com R$ 136,5 milhões Refilmagem atrai público jovem e feminino com memória na comédia original, que arrecadou cerca de R$ 116 milhões

O filme "Meninas malvadas - O musical”, da Paramount, chegou ao topo das bilheterias na América do Norte no último fim de semana, impulsionado pelo dia de Martin Luther King Jr. — cujo feriado é celebrado nesta segunda-feira, dia 15 —, disseram analistas da indústria no domingo. Somente no período de sexta a domingo, o filme arrecadou cerca de US$ 28 milhões (R$ 136,5 milhões), um começo ainda melhor do que o original de 2004, de acordo com um analista da indústria Exhibitor Relations.

— Esta é uma excelente estreia para uma comédia adolescente — disse o analista David A. Gross, acrescentando que o novo filme, atraindo um público decididamente jovem e feminino, está começando melhor do que o original, de 2004, quando arrecadou pouco mais de R$ 24 milhões (R$ 116 milhões).

No filme, baseado no musical da Broadway, que por sua vez é uma adaptação do sucesso de 2004, Angourie Rice, Renee Rapp, Auli'i Cravalho e Bebe Wood estrelam a história sobre as garotas do Ensino Médio que o público adora odiar, enquanto Tina Fey — a escritora por trás de ambas as versões do filme — reprisa o papel original como a professora de matemática Ms. Norbury.

O segundo lugar ficou com o novo filme de ação "The Beekeeper" da Amazon e MGM, com US$ 16,8 milhões (quase R$ 82 milhões) em três dias. Ao contrário de "Meninas malvadas", está atraindo um público predominantemente masculino.

Jason Statham estrela como um ex-comandante, agora um apicultor recluso, que busca vingança contra um grupo misterioso cujas fraudes cruéis levam ao suicídio de uma mulher idosa (Phylicia Rashad) que era uma de suas poucas amigas.

Em terceiro lugar, depois de ocupar um dos dois primeiros lugares por cinco semanas, estava "Wonka" da Warner Bros., com US$ 8,4 milhões (quase R$ 41 milhões dias). O musical de fantasia, estrelado por Timothee Chalamet como o excêntrico fabricante de chocolate, arrecadou agora US$ 178,7 milhões na América do Norte e US$ 329 milhões internacionalmente (R$ 870 milhões e 1,6 bilhão, respectivamente).

A comédia romântica "Anyone But You" da Sony ficou em quarto lugar, subindo uma posição, arrecadando US$ 6,9 milhões (R$ 33,6 milhões). Sydney Sweeney e Glen Powell estrelam como duas pessoas que se encontram e se conectam instantaneamente antes de serem atrapalhadas por sinais cruzados e mal-entendidos.

E em quinto lugar estava a animação voltada para a família "Migration" da Universal e Illumination, com US$ 6,2 milhões (R$ 30,1 milhões). A atrapalhada família de patos-mudos voando de Nova Inglaterra para a Jamaica é dublada por Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Danny DeVito e Awkwafina.

