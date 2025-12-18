A- A+

LITERATURA Menino e onça se encontram na mata encantada em novo livro infantil lançado no Recife Obra poética de Nara Aragão, Renata Roberta e Guilherme Lira convida leitores de todas as idades a desacelerar, ouvir e se reconhecer no outro

Um menino, uma onça e uma mata fora do tempo. É nesse território de escuta e encantamento que “Menino Onça, Onça Menino” chega ao público do Recife neste domingo (21), propondo uma pausa delicada em meio ao ruído do mundo.

O livro ilustrado será lançado na Livraria do Jardim, bairro da Boa Vista, em evento gratuito, às 11h, que reúne bate-papo lúdico e sessão de autógrafos com os autores.

Criada por Nara Aragão, Renata Roberta e Guilherme Lira, a obra nasce do encontro sensível entre palavra e imagem e aposta na força da contemplação.

O lançamento contará com a presença do trio e mediação da arteterapeuta Júlia Porto, em uma conversa sobre amizade, diferenças, autoconhecimento e escuta, temas que atravessam toda a narrativa.

O projeto foi realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco.

Livro

Publicado pela Editora Boitatá, o livro se constrói a partir das ilustrações de Guilherme Lira, que serviram de semente para o texto.

Na contramão dos excessos de estímulos da infância contemporânea, a história convida o leitor a sentir o tempo com o corpo inteiro, caminhando pela Mata de Mungará, uma floresta simbólica onde biomas brasileiros se misturam como em um sonho.

“Na busca por si mesmo, a resposta pode estar no encontro com o outro”, resumem as autoras.

Para Nara Aragão, o livro é um convite ao reconhecimento mútuo. “Olhar para dentro e para os outros, apesar das diferenças, como parte de uma coisa só”, diz.

Renata Roberta destaca a dimensão da autenticidade e da presença. “O amor verdadeiro nasce do reconhecimento da essência do outro, sem desejo de posse”, afirma.

A amizade entre Kiné e Marzul – o menino e a onça – se constrói justamente a partir da diferença. Eles não se confundem: se reconhecem distintos e, por isso mesmo, complementares.

Daí, nasce uma relação de cuidado, afeto e crescimento compartilhado, que também funciona como metáfora do vínculo entre humano e natureza, convidando as crianças a se perceberem como parte do mundo natural.

Nada é aleatório nesse universo simbólico. Os nomes carregam sentidos ancestrais: Kiné vem do radical grego que significa movimento; Marzul nasce da união entre mar e azul; Mungará remete ao termo tupi-guarani mangará, o coração da bananeira, símbolo de abundância e renovação.

A narrativa ainda dialoga com a cultura popular brasileira, evocando a “Moda da onça”, recolhida por Paulo Vanzolini e eternizada na voz de Maria Bethânia.

As ilustrações de Guilherme Lira trazem marcas de memória, cordel, xilogravura e processos pessoais de autoconhecimento. “A maior alegria foi criar um livro autoral com amigas queridas. Texto e imagem se alimentaram mutuamente, numa brincadeira viva de contar histórias”, conta o artista.

Multimídia

“Menino Onça, Onça Menino” integra, ainda, o projeto multimídia “Contos de Mungará”, que inclui um curta-metragem de animação em produção, com lançamento previsto para 2026, e uma série animada em desenvolvimento, já com pré-licenciamento do Canal Futura.

O livro apresenta o primeiro encontro dos personagens; a série acompanhará suas aventuras na mata encantada.

Lançar a obra no Recife tem um sabor especial. A cidade atravessa o livro em sutilezas: no rio que corre, na musicalidade da linguagem, nas referências à cultura popular nordestina.

Feito a partir de Pernambuco, o livro se abre ao mundo, falando com crianças e adultos que ainda acreditam no poder dos encontros improváveis.

A publicação é resultado de uma chamada pública da Editora Boitatá, realizada no início de 2025, como parte das comemorações de seus 10 anos.

A seleção reuniu 487 inscrições de autores e ilustradores de todo o país, e encontrou, em Mungará, um lugar onde a imaginação cria raízes.

SERVIÇO

Lançamento de “Menino Onça, Onça Menino”

Com bate-papo e sessão de autógrafos com os autores

Quando: Domingo (21), a partir das 11h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista - Recife-PE

Acesso gratuito

Informações:



