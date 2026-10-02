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PAGODE Menos é Mais volta com turnê 'Churrasquinho -+' na área externa do Centro de Convenções Show acontece no próximo dia 24 de outubro; ingressos estão à venda no site Ingresse

Com "P do Pecado", "Coração Partido" e "Pela Última Vez" entre os hits, o grupo Menos é Mais volta ao Recife com mais um "Churrasquinho -+" no próximo dia 24 de outubro na Área Externa do Centro de Convenções.

Com produção da Festa Cheia, uma nova apresentação por aqui é comemorada por Duzão, vocalista do grupo.

"Recife já é nossa casa, né? A energia que a gente recebe é inacreditável. É muito lindo ver a galera se entregando em cada música, do início ao fim. Bora fazer história de novo!".

Setores

Com Área VIP, Open Bar e Gazebo, o público pode optar por um dos espaços para curtir o 'churrasquinho'.









Para a VIP, a localização é em frente ao palco e o espaço também oferece praça de alimentação, bares e banheiros.



Já para quem optar pelo Open Bar, é também de frente para o palco e com bebidas liberadas, além de praça de alimentação, bares e banheiro.



O Gazebo oferece ao público área coberta e com piso elevado, contando também com área de alimentação, bares, banheiros e acesso ao VIP.

A turnê "Churrasquinho -+" já passou por Fortaleza, Belém e Vitória - a cidade que abriu os shows foi Ribeirão Preto, em São Paulo.



Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, Porto Alegre e Salvador também vão sambar com o som de Duzão, Goes, Paulinho e Ramon.

SERVIÇO

Turnê "Churrasquinho -+"

Quando: Sábado, 24 de outubro, a partir das 14h

Onde: Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda

A partir de R$ 140 no site/plataforma Ingresse

Informações: @vemprochurrasquinho | @festacheia

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