Menos é Mais volta com turnê 'Churrasquinho -+' na área externa do Centro de Convenções
Show acontece no próximo dia 24 de outubro; ingressos estão à venda no site Ingresse
Com "P do Pecado", "Coração Partido" e "Pela Última Vez" entre os hits, o grupo Menos é Mais volta ao Recife com mais um "Churrasquinho -+" no próximo dia 24 de outubro na Área Externa do Centro de Convenções.
Com produção da Festa Cheia, uma nova apresentação por aqui é comemorada por Duzão, vocalista do grupo.
"Recife já é nossa casa, né? A energia que a gente recebe é inacreditável. É muito lindo ver a galera se entregando em cada música, do início ao fim. Bora fazer história de novo!".
Setores
Com Área VIP, Open Bar e Gazebo, o público pode optar por um dos espaços para curtir o 'churrasquinho'.
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Para a VIP, a localização é em frente ao palco e o espaço também oferece praça de alimentação, bares e banheiros.
Já para quem optar pelo Open Bar, é também de frente para o palco e com bebidas liberadas, além de praça de alimentação, bares e banheiro.
O Gazebo oferece ao público área coberta e com piso elevado, contando também com área de alimentação, bares, banheiros e acesso ao VIP.
A turnê "Churrasquinho -+" já passou por Fortaleza, Belém e Vitória - a cidade que abriu os shows foi Ribeirão Preto, em São Paulo.
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, Porto Alegre e Salvador também vão sambar com o som de Duzão, Goes, Paulinho e Ramon.
SERVIÇO
Turnê "Churrasquinho -+"
Quando: Sábado, 24 de outubro, a partir das 14h
Onde: Área Externa do Centro de Convenções, em Olinda
A partir de R$ 140 no site/plataforma Ingresse
Informações: @vemprochurrasquinho | @festacheia