LUÍSA SONZA Mensagem de Chico Moedas no Instagram foi publicada por um perfil falso do influenciador Ao contrário do que foi anunciado, ex-namorado de Luísa Sonza ainda não se pronunciou sobre o fim do namoro

Uma mensagem publicada em um Instagram que seria do influenciador Chico Moedas, na verdade, foi postada por um perfil falso do influenciador. Chico Moedas segue com suas redes desativadas e ainda não se pronunciou sobre o rompimento com a cantora Luísa Sonza, após ela tê-lo acusado de traição.



A notícia da mensagem de Chico Moedas chegou a ser publicada nesta portal, a partir de informaçõs da Agência O Globo, mas foi retirada da internet.



Anunciada pelo Portal G1, a mensagem trazia, inclusive, um pedido de Chico por respeito sobre o assunto da traição. No texto, ele também ressaltava que não havia deixado de seguir a ex-namorada.

Em momento algum eu havia deixado de seguir a cantora Luísa Sonza. Meu perfil do qual não tenho mais acesso havia sido invadido. Sobre as acusações de infidelidade, peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre nesse momento. Tudo o que tinha pra falar já foi dito à Luísa. Obrigado"

O próprio G1 reconheceu o equívoco ao afirmar que o influenciador havia falado pela primeira vez sobre o assunto do término da relação com a cantora, reforçando que o perfil de Chico está fora do ar desde esta quarta-feira (20).





O G1 errou ao dizer que Chico Moedas falou pela primeira vez, nesta sexta-feira (22), após o término do namoro com a cantora Luísa Sonza. A informação foi atribuída a um perfil verificado do influienciador no Instagram, mas se trata de um perfil fake, criado por um outro usuário da rede social.

Luíza x Chico

Com relação assumida no último mês de julho, o casal Luíza Sonza e Chico Moedas ganhou os holofotes depois que a cantora dedicou a ele uma faixa do disco "Escândalo Íntimo".



Figurando como a mais ouvida no Brasil no Spotify, por semanas, a música, intitulada "Chico" - que passou, inclusive, pela polêmica de ser ou não uam bossa nova, com direito a interferência de Caetano Veloso na discussão - também foi apresentada ao público do festival The Town, em São Paulo, realizado nos primeiros dias de setembro - com o seu protagonista Chico Moedas na plateia.

