Streaming "Mentirosos": série do Prime Video é adaptação de best-seller que viralizou no Tik Tok Trama acompanha uma adolescente que perdeu a memória após acidente e tentar relembrar o que aconteceu

“Mentirosos”, que estreou no Prime Video na última quarta-feira (18), é um dos títulos da plataforma mais comentados no momento. A série adapta o livro homônimo de E. Lockhart, best-seller que viralizou no Tik Tok.

O thriller é centrado na conturbada família Sinclair. Cadence, de 17 anos, sofre um acidente durante as férias e perde a memória do que aconteceu. Um ano depois, ela volta à Ilha Beechwood, em busca de respostas.

A jovem tenta juntar os pedaços de lembranças, mas percebe que seus familiares e mesmo os amigos de infância escondem algo dela. A narrativa é contada entrelaçando passado e presente, enquanto apresenta segredos dos membros da família Sinclair.



Julie Plec, conhecida pela série "The Vampire Diaries", escreveu e produziu “Mentirosos” ao lado de Carina Adly MacKenzie. A primeira temporada da série conta com oito episódios, com cerca de 50 minutos cada.

Emily Alyn Lind vive a protagonista da série. No elenco, também estão nomes como Caitlin Fitzgerald, Candice King, Mamie Gummer, David Morse, Rahul Kohli, Esther McGregor e Joseph Zada.



O livro

“Mentirosos” foi publicado originalmente em 2014, mas virou um fenômeno editorial em 2021. Isso ocorreu após o thriller juvenil ser descoberto pela geração Z, que passou a produzir mais e mais conteúdos sobre ele no Tik Tok.

Com o sucesso de vendas, E. Lockhart escreveu duas continuações. Em “Uma Família de Mentirosos”, a autora volta sete anos antes dos eventos narrados no primeiro livro. Já “We Fell Apart”, que deve ser lançado em novembro deste ano, expande o universo com novos personagens.



