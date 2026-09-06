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ex-bbb Menu 'absurdo', R$ 240 mil em vasos e batalha no TikTok: veja como foi o casamento de Davi Brito O campeão do BBB 24 celebrou a união com Emilly Araújo em cerimônia de R$ 2,5 milhões

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O casamento do ex-BBB Davi Brito com a influenciadora Emilly Araújo "quebrou" a internet. Orçado em R$ 2,5 milhões, de acordo com a família, o evento celebrado neste sábado (5) chamou a atenção por sua grandiosidade.

Internautas comentaram detalhes fora do comum, como o bolo de 50 quilos e a variedade do menu, que incluiu um boi e um leitão da fazenda do ex-BBB e frutos do mar. Outros se surpreenderam com o luxo extremo e a "sofisticação" da cerimônia.

'Não é IA'

Planejado em tempo recorde (apenas 25 dias), a decoração lustres de cristal e vasos vietnamitas avaliados em R$ 240 mil. No altar, foram utilizadas flores orgânicas de organza. Davi usou um smoking branco sob medida, assinado pelo estilista baiano Elcimar Badu e avaliado em R$ 16 mil.

Houve quem achasse que as imagens do casamento tivessem sido geradas por inteligência artificial, mas a montagem já havia sido divulgada em vídeo pela produtora de eventos responsável. "Não é IA", alertaram outros internautas.

Em termos de magnitude, o banquete não ficou atrás. A começar pelo bolo. Com 2,5 metros de altura e peso de 50 quilos, levou cinco dias de preparação. Antes do casamento, Davi provocou polêmica nas redes sociais mostrando um boi de sua fazenda que seria utilizado no banquete, além de dois leitões preparados para o churrasco.

Melaço 'diferenciado'

A foto de um leitão servido no casamento viralizou nas redes e chocou internautas mais sensíveis. Outras imagens divulgadas mostram que a mesa foi farta em frutos do mar, com lagostas e camarões gigantes.

De acordo com a revista Quem, o cardápio incluiu cordeiro francês ao molho pesto e hortelã, rosbife ao molho chimichurri, pernil de Parma, risoto de camarão e queijo brie na massa filo com favo de mel e um aro de mel. Antes da cerimônia, a matriarca da família, Elisângela Brito, compartilhou um vídeo em seu Instagram mostrando os quitutes e ironizando quem havia debochado da falta de sofisticação do evento.

"Cada convidado receberá o seu salgado. Esse aqui é um enrolado de camarão. E disseram que a gente ia comer ovo...", disse a matriarca. E acrescentou: "Embaixo de cada salgado, vem um melaço diferenciado".

Barrados no baile

Em suas redes sociais, Davi havia cobrado cadastro facial prévio para a entrada , avisando que o limite de 300 convidados já havia sido atingido. “Quem me perturbar no meu casamento, já falei para os policiais e seguranças: peguem pelo braço e botem para fora”, avisou. Ainda assim houve pessoas barradas do lado de fora, mas não houve rumores sobre violência.

A cerimônia foi marcada pela emoção. Davi se desmanchou em lágrimas antes de trocar alianças com Emilly. Os recém-casados vivem um romance há cinco meses. “Você insistiu na gente, insistiu no nosso amor, insistiu quando parecia que não tinha mais jeito”, declarou Davi. “Às vezes, cinco meses pode carregar sentimentos que algumas pessoas não encontram por uma vida inteira”.

Emoção na batalha

Enquanto Davi casava no altar, Elisângela Brito foi flagrada fazendo uma batalha no TikTok. A dinâmica coloca dois criadores de conteúdo para disputar popularidade e pontos em tempo real durante uma transmissão ao vivo. A preocupação da mãe em engajar em meio ao momento mais importante do casamento do filho impressionou a web.

No tradicional momento do buquê, mais uma polêmica. Emilly Araujo desistiu de jogá-lo para as convidadas e entregou diretamente a Raquel Brito, irmã do noivo.

De acordo com a coluna Play, Davi pegou um microfone e brincou com o cunhado, Cleiton. Ele reeditou a cena que viralizou durante sua participação no reality. "Você trabalha de quê?", perguntou o ex-"BBB", exatamente como fez com Nizam na casa. Diante da resposta, continuou: "Você faz gesso, é? Gesso de quê?". A interação arrancou risadas dos presentes.

Depois, Davi, campeão do "BBB 24", disse: "Vou te dar um conselho. No mínimo, minha irmã tem que ter uma festa dessa aqui. R$ 3 milhões. E aí?". Raquel está esperando seu primeiro filho, Ravi. Ela participou de "A fazenda", da Record, em 2024.

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